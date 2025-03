Un Viaggio tra Sapori e Tradizione

Il ristorante Locanda Mulino Nera, immerso nella suggestiva cornice della Valnerina, è lieto di invitare gli amanti della buona cucina e del buon vino a un’esperienza enogastronomica esclusiva. Il 28 marzo, il nostro ristorante ospiterà una speciale cena degustazione in collaborazione con la Cantina Sobrano di Todi, offrendo un percorso sensoriale tra sapori autentici e abbinamenti raffinati.

Un’Esperienza Enogastronomica Unica

Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare piatti della tradizione locale, sapientemente abbinati ai prestigiosi vini della Cantina Sobrano. Ogni portata sarà accompagnata da un calice selezionato, con una presentazione curata dal nostro sommelier, che guiderà gli ospiti alla scoperta delle caratteristiche organolettiche di ogni etichetta.

Dettagli dell’Evento

Data: Giovedì 28 marzo 2025

Luogo: Locanda Mulino Nera – Strada Statale Valnerina 209, Località Mola Moretti, 2A Montefranco (TR)

Prezzo: 50€ a persona, inclusi il percorso di degustazione e la presentazione della cantina

Prenotazione obbligatoria: i posti sono limitati!

📅 Prenota ora il tuo tavolo! Clicca qui per riservare il tuo posto.

📲 Info e prenotazioni: ☎️ 345 028 8345 📩 mulinonera@gmail.com

Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza culinaria di alto livello, in un ambiente accogliente e immerso nella natura incontaminata della Valnerina. Ti aspettiamo per una serata all’insegna del gusto e della convivialità!

