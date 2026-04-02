Un progetto per conoscere e proteggere la biodiversità

La Valnerina si prepara a vivere un’esperienza unica di scoperta e tutela del suo straordinario patrimonio naturale grazie a BiodiversaMente Valnerina, il progetto promosso da Inter_Valli Aps Asd, associazione di promozione sociale con sede a Ferentillo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare cittadini e comunità locali, anche coloro che fino ad oggi si sono sentiti lontani dalle tematiche ambientali, alla conoscenza e alla salvaguardia della biodiversità montana.

Un’iniziativa tra scienza e territorio

Finanziato nell’ambito della call “Territori in transizione: soluzioni per il cambiamento nelle aree marine e montane italiane”, promossa da Fondazione PuntoSud con il co-finanziamento della Commissione Europea (programma DEAR) e della Fondazione Cariplo, il progetto combina escursioni guidate, laboratori scientifici, conferenze e interventi concreti sul territorio.

L’obiettivo è creare un filo diretto tra comunità e territorio, promuovendo una cultura ambientale radicata in conoscenze scientifiche e pratiche condivise.

Escursioni e citizen science

Il programma prevede escursioni mensili da marzo a ottobre 2026 in aree montane sopra i 600 metri di altitudine, coinvolgendo in particolare i comuni di Ferentillo, Polino, Terni e Sant’Anatolia di Narco.

Gli appuntamenti offriranno un’immersione completa nella natura: dal monitoraggio dell’avifauna e dei mammiferi locali alla scoperta degli anfibi tra terra e acqua, ogni attività sarà guidata da zoologi e scienziati forestali.

I laboratori di citizen science permetteranno ai partecipanti di contribuire attivamente alla raccolta di dati utili per la ricerca, trasformando la curiosità in azione concreta.

Eventi e attività sul territorio

Tra gli eventi in calendario si è svolto il 22 marzo “Equilibri sospesi: avifauna in quota” sul Monte Coscerno.

Il 12 aprile “Presenze invisibili: i mammiferi della Valnerina” e il 26 aprile “Amphibia: tra terra e acqua” sul Monte Fionchi.

Oltre all’aspetto scientifico, il progetto prevede interventi pratici di tutela degli ecosistemi, come la pulizia di fontanili e sentieri, promuovendo soluzioni basate sulla natura per il ripristino degli habitat locali.

Un invito alla partecipazione

BiodiversaMente Valnerina non è solo un percorso educativo: è un invito alla partecipazione e alla responsabilità condivisa.

Coinvolgendo le comunità in prima persona, il progetto punta a rafforzare la fiducia nella scienza, sviluppare consapevolezza ambientale e contribuire alla valorizzazione di uno dei territori montani più ricchi di biodiversità dell’Umbria.

Un’occasione per scoprire, proteggere e vivere la natura, trasformando l’osservazione e la conoscenza in azioni concrete per il futuro.

Barbara Corrai