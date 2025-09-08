Manutenzione corsi d’acqua nei comuni di Terni e limitrofi
Il Consorzio di bonifica Tevere Nera è impegnato quotidianamente nelle manutenzioni ordinarie dei corsi d’acqua in tutto il comprensorio di competenza. Si evidenziano in particolare alcuni lavori che riguardano il Comune di Terni e i Comuni limitrofi.
Interventi in corso a Terni
A Terni si sta operando per l’ordinaria manutenzione del torrente Tescino, del fiume Nera, del fosso Rivo, del fosso Calcinare, Vallecaprina, Toano e del fosso delle Schiglie.
Sono iniziati da pochi giorni gli interventi di manutenzione del torrente Serra e del Fosso di Stroncone.
Prossimi lavori nei comuni del comprensorio
A breve si avvieranno gli interventi manutentivi sul fosso San Lorenzo in Comune di Narni, sul fosso Lagarello, Brecciaiolo, Gabelletta, Cesi e Copparone in Comune di Terni.
Obiettivi delle manutenzioni ordinarie
L’attività di manutenzione dei corsi d’acqua è un’attività continua e puntuale che garantisce il presidio del territorio di competenza attraverso:
- azioni di ripulitura dalla vegetazione cresciuta in alveo o sugli argini
- rimozione di alberature pericolose o cadute in alveo che ostruiscono il normale deflusso delle acque
- quando necessario, ripristino di arginature e risagomature dei corsi d’acqua
Programmazione degli interventi
Le manutenzioni ordinarie sono frutto di una programmazione annuale degli interventi, salvo alcune eccezioni dettate da esigenze che emergono:
- da segnalazioni di privati cittadini e/o Enti
- in fase di esecuzione di sopralluoghi da parte del personale consortile
Personale e mezzi del Consorzio
Le attività vengono svolte per la gran parte con mezzi e personale del Consorzio di bonifica Tevere Nera.