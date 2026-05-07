Un’associazione per avvicinare tutti all’astronomia

L’Associazione Ternana Astrofili M. Beltrame nasce con un intento chiaro e, al tempo stesso, ambizioso: avvicinare la cittadinanza alla cultura scientifica, con particolare attenzione all’astronomia, rendendo il cielo accessibile, comprensibile e, soprattutto, vivo agli occhi di tutti.

È questo lo spirito che guida ogni iniziativa, dalle attività divulgative agli eventi osservativi, fino alla gestione dell’Osservatorio Astronomico di Sant’Erasmo, un luogo che rappresenta non solo un presidio scientifico per il territorio, ma anche uno spazio di incontro tra conoscenza e meraviglia.

La riapertura dell’Osservatorio di Sant’Erasmo

Proprio l’osservatorio, attualmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento, tornerà a breve pienamente operativo, pronto ad accogliere cittadini, appassionati e studenti.

La sua riapertura segnerà un passaggio significativo per l’associazione e per l’intera comunità ternana, offrendo nuove opportunità di osservazione e approfondimento.

Collaborazioni e divulgazione scientifica

L’impegno dell’associazione si traduce quotidianamente in collaborazioni con scuole, enti culturali e strutture ricettive del territorio, con l’obiettivo di costruire momenti di divulgazione che uniscano rigore scientifico e capacità narrativa.

Crediamo che osservare il cielo attraverso un telescopio non sia soltanto un’esperienza tecnica, ma un’occasione per cambiare prospettiva, per comprendere meglio il nostro posto nell’universo.

Gli appuntamenti di maggio

Il mese di maggio rappresenta un esempio concreto di questa attività.

Il 7 maggio, alle ore 17.00, saremo presenti presso la Biblioteca Comunale di Terni con un incontro dedicato al programma Programma Artemis, a cura del nostro socio Tonino Scacciafratte.

A seguire, in Piazza Europa, sarà possibile osservare la Luna, Giove e altri oggetti celesti grazie ai telescopi messi a disposizione dall’associazione.

L’11 maggio, presso la biblioteca del CLT, Pietro Squilla guiderà il pubblico in un percorso dal titolo “Bellezze Matematiche: teorie speculative a confronto”, mentre il 25 maggio torneremo sul tema Artemis con un nuovo appuntamento alla biblioteca del CLT, sempre alle 21.30.

Attività per soci e astrofotografia

Accanto agli eventi aperti al pubblico, l’associazione promuove anche attività dedicate ai soci. Tra queste, una serata osservativa a Polino, durante la quale sarà possibile utilizzare strumentazione avanzata e confrontarsi con astrofotografi esperti, approfondendo una disciplina che unisce tecnica e sensibilità artistica.

I prossimi eventi estivi

Nei mesi estivi sono già in programma ulteriori iniziative, pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’associazione, è possibile seguirla sui canali social Facebook e Instagram cercando “astrofiliternani”.

Nel prossimo articolo approfondiremo, tra gli altri temi, la storia e il futuro dell’Osservatorio di Sant’Erasmo, un patrimonio che appartiene a tutta la città.

Cieli sereni!

Jacopo Diamanti