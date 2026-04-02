ANATOMIA DEL SUONO – Aprile

Ad aprile 2026, Palazzo Gazzoli a Terni ospita Anatomia del suono, un doppio appuntamento musicale pensato per accompagnare il pubblico in un percorso di ascolto consapevole tra contemporaneità e musica per immagini.

Due concerti, entrambi con protagonista il pianista Emanuele Stracchi, offriranno un’esperienza immersiva tra ricerca sonora, emozione e narrazione musicale.

8 aprile 2026 – Il secondo Novecento e la contemporaneità

Il primo appuntamento, in programma martedì 8 aprile dalle ore 17:30 alle 18:30, sarà dedicato alla musica del secondo Novecento e alla ridefinizione del concetto di composizione.

Il concerto esplorerà il rapporto tra complessità estrema e semplicità essenziale, mettendo al centro il suono, il silenzio e la dimensione spirituale. In programma musiche di György Ligeti, Luciano Berio, Pierre Boulez e Arvo Pärt.

Un’occasione per avvicinarsi ai linguaggi della musica contemporanea e comprenderne l’evoluzione.

18 aprile 2026 – La musica che racconta le immagini

Il secondo appuntamento, venerdì 18 aprile dalle ore 17:30 alle 18:30, sarà dedicato alla musica per film.

Il concerto analizzerà il ruolo della musica come strumento narrativo capace di trasmettere emozioni e costruire immaginari collettivi. Verranno approfonditi l’uso dei leitmotiv e le variazioni tematiche nelle opere di Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams.

Un viaggio tra tradizione colta e linguaggio popolare, in cui la musica diventa protagonista del racconto cinematografico.

Informazioni utili

Entrambi i concerti si terranno presso Palazzo Gazzoli, a Terni.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è possibile compilare il modulo tramite QR code presente nella locandina.

Per maggiori informazioni:

📧 ecomunicazionegmail.com

📞 346 5880767 – 328 9259422

Un’iniziativa che unisce divulgazione e performance, pensata per avvicinare il pubblico al linguaggio musicale in tutte le sue forme.