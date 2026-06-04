Aiuto! Il mio cane tira al guinzaglio

Molti proprietari di cani sognano di passeggiare serenamente insieme al proprio amico a quattro zampe, condividendo momenti piacevoli all’aria aperta, in città o immersi nella natura.

Spesso, però, la realtà è diversa. La passeggiata può trasformarsi in un momento di stress e fatica perché il cane tira continuamente al guinzaglio, appare agitato, reagisce agli stimoli esterni e rischia persino di mettere in difficoltà il proprietario.

Perché il cane tira al guinzaglio?

Le cause possono essere molteplici e ogni situazione è diversa dall’altra.

Un’attenta valutazione comportamentale permette di comprendere quale sia l’origine del comportamento e di individuare il percorso più adatto.

Tra le motivazioni più frequenti troviamo:

Paura o insicurezza.

Carenza di socializzazione.

Difficoltà nella gestione della frustrazione.

Eccessiva eccitazione verso l’ambiente esterno.

Scarsa capacità di autocontrollo.

Forte emotività.

Aspettative sociali non supportate da esperienze adeguate.

In questi casi il tirare al guinzaglio non rappresenta il problema principale, ma soltanto il sintomo di un disagio o di una difficoltà più profonda.

L’importanza di individuare la causa

L’obiettivo non deve essere semplicemente correggere il comportamento, ma comprenderne l’origine e aiutare il cane a sviluppare nuove competenze emotive e relazionali.

Un professionista esperto in comportamento animale può valutare il profilo caratteriale del soggetto e costruire un percorso educativo personalizzato.

Ogni cane ha infatti esigenze diverse e richiede un approccio specifico.

Un percorso costruito sul singolo cane

Se il cane tira perché ha paura, sarà importante lavorare sulla sua sicurezza e sulla sua autostima attraverso attività che favoriscano fiducia e autoefficacia.

Se invece manifesta un livello di eccitazione eccessivo, il percorso sarà orientato allo sviluppo della calma e degli autocontrolli, partendo spesso da esercizi svolti in casa e proseguendo con esperienze guidate in ambienti esterni.

Anche la socializzazione con cani equilibrati può rappresentare un valido supporto, permettendo al soggetto di apprendere modalità più serene di relazione e gestione degli stimoli.

No alla coercizione

Le attività specifiche legate alla conduzione al guinzaglio devono sempre basarsi su una comunicazione corretta e rispettosa del benessere dell’animale.

L’utilizzo della forza, delle punizioni o di strumenti coercitivi non risolve il problema alla radice e rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cane e proprietario.

Comprendere il linguaggio del cane e imparare a comunicare in modo efficace rappresenta invece la base per costruire una relazione equilibrata.

Una passeggiata da vivere insieme

Quando si interviene sulle cause reali del comportamento, la passeggiata smette di essere una fonte di stress e diventa un momento di dialogo, collaborazione e crescita reciproca.

Il guinzaglio non deve essere uno strumento di controllo, ma un mezzo attraverso cui cane e proprietario imparano a muoversi insieme, rispettando tempi, esigenze ed emozioni di entrambi.

Solo così la passeggiata può trasformarsi in ciò che dovrebbe essere fin dall’inizio: un’esperienza piacevole, condivisa e capace di rafforzare il legame tra l’uomo e il suo cane.

Barbara Corrai