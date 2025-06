Un anniversario da celebrare insieme

È stato un grande onore poter festeggiare i nostri 30 anni di attività con tutte le persone che hanno rappresentato e rappresentano un tassello importante di questo percorso: ospiti, familiari, medici, dipendenti e Istituzioni.

Un cammino iniziato con coraggio

30 anni sono un traguardo importante: tre decenni di passione, impegno e crescita. È l’occasione per riflettere sul cammino percorso, iniziato tra incertezze e timori, ma sempre affrontato con determinazione e senso di responsabilità, seguendo un principio guida:

“Ogni cosa deve essere fatta secondo scienza, coscienza ed umanità dell’assistenza e delle cure.”

Un grazie sincero

Ringrazio di cuore tutti i medici con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare:

i dottori Tracchegiani, Bazzucchi, Morelli, le dottoresse Cicoletti, Diamanti, Proietti, Bianchini, Serva, l’AMATA Umbria nella persona della dott.ssa Longo e la Prof.ssa Patrizia Mecocci.

Un ringraziamento sentito al Sindaco dott. Liberati, al Comune di Otricoli, alla USL Umbria 2 e al Comune di Narni, che ci hanno sempre supportato con grande collaborazione.

Grazie anche a tutti i familiari che hanno creduto in noi e ci hanno affidato i loro cari nel tempo. Avere molti di loro presenti oggi è una grande gioia.

Un grazie speciale a tutti i dipendenti, per questi anni vissuti con professionalità, lealtà, impegno e passione.

Un percorso umano e imperfetto

Questi 30 anni sono stati un viaggio ricco di emozioni, tra momenti difficili e grandi soddisfazioni.

Ho trovato significativa una frase letta nel libro Wabi Sabi – Scoprire nell’imperfezione la bellezza delle cose:

“Non siamo su questa terra per essere perfetti ma per essere vivi. Occorre armarsi di umiltà per accettare che tutti possiamo sbagliare. Ed è proprio dagli errori che possiamo imparare, esplorare nuove soluzioni e crescere.”

Guardare al futuro con amore

Mi auguro che questa occasione sia per tutti noi un momento di riflessione, per guardare avanti con entusiasmo e per migliorarci ogni giorno, offrendo il meglio a chi ci sceglie per la cura dei propri cari.

Concludo con una frase di Madre Teresa di Calcutta che ci guida nel nostro lavoro:

“Nella vita di tutti i giorni non dobbiamo fare grandi cose ma piccole cose fatte con grande amore.”

Semplicemente, grazie.

Sabrina Tini

Villa Sabrina

