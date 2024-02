VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI SERVIZI DIAGNOSTICI

La Farmacia Marcelli si conferma come una risorsa affidabile per la salute di cuore e corpo, offrendo una vasta gamma di servizi diagnostici.

Misurazione della Pressione e Elettrocardiogramma

La Farmacia Marcelli mette a disposizione dei suoi clienti un servizio di misurazione della pressione arteriosa, garantendo un monitoraggio regolare per prevenire eventuali problematiche cardiache. Inoltre, offre anche esami di elettrocardiogramma per una valutazione approfondita della salute del cuore. Tutto in maniera gratuita in collaborazione

con l’ASL

Profilo Lipidico: Colesterolo Totale, HDL, LDL, Trigliceridi

La prevenzione delle malattie cardiovascolari è una priorità presso la Farmacia Marcelli. Grazie al Profilo Lipidico, è possibile analizzare il colesterolo totale, l’HDL, l’LDL e i trigliceridi per adottare un approccio personalizzato alla gestione della salute lipidica.

Emoglobina Glicata e Glucosio Calcolato

Per coloro che monitorano il diabete o desiderano valutare il proprio livello di glicemia, la farmacia offre servizi di emoglobina glicata e glucosio calcolato, contribuendo a mantenere sotto controllo la salute metabolica.

Esami Specifici per la Salute Maschile e Femminile

La Farmacia Marcelli fornisce anche servizi di PSA per gli uomini e BHCG (ormone della gravidanza) per le donne.

Anticorpi COVID-19 e Altri Esami Diagnostici

In tempi di incertezza sanitaria, la farmacia offre test per gli anticorpi COVID-19, fornendo una risorsa essenziale per monitorare la presenza di immunità. Inoltre, è possibile effettuare esami di urine completi, esami feci e spirometria per una diagnosi completa e accurata.

