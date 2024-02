VIAGGIARE CON SLOW FOOD: TRANSAMERIA

Slow Food nasce sostanzialmente in contrapposizione agli stili di vita moderni che ci obbligano a consumare sempre più velocemente le risorse del nostro pianeta, a partire da quanto è necessario per produrre il cibo, fino a tutte le nostre altre attività: non poteva mancare quindi una proposta anche per quanto riguarda il viaggiare che declinato da Slow Food “Travel” non può che essere lento per assaporare, dormire, esplorare e poi toccare con mano le nostre meraviglie insieme a chi produce, custodisce tradizioni, tecniche e ricette, con una profonda passione per la propria terra.

Da qualche anno Slow Food sta mettendo a punto degli itinerari che consentano ai turisti di visitare le comunità che vogliono far conoscere il proprio territorio, comunità fatte di cuochi, osti, guide esperte, contadini, pescatori, pastori, casari e artigiani che ogni giorno operano e producono per salvaguardare la biodiversità locale, condividere valori e conoscenze, offrire ospitalità nelle botteghe, nei laboratori, nei campi e nei luoghi della loro vita quotidiana.

Tutte le informazioni sugli itinerari già disponibili sono

sul sito di Slow Food Travel all’indirizzo https://www. slowfood.it/slowfood-travel/ ed il primo itinerario in Umbria è proprio quello denominato Transameria.

Si tratta di un viaggio alla scoperta delle tipicità dell’Umbria meridionale, attraverso un percorso ad otto di oltre cento km tra Todi ed Amelia che si può percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo o in auto, facendo sosta in luoghi suggestivi e sperimentando innovative attività turistiche incentrate sull’esperienza per tutti, famiglie incluse anche grazie al contributo dell’Associazione Uncover Umbria. E il viaggio all’insegna del cibo “buono pulito e giusto per tutti”, prevede di incontrare i produttori delle nostre zone direttamente andandoli a visitare ma anche attraverso i Mercati della Terra, come quello recentemente inaugurato a Todi e che si svolge ogni terza domenica del mese: qui si comprano prodotti di qualità a prezzi equi anche per chi vende che in prima persona spiega il proprio lavoro di artigiano del cibo. Transameria quindi si propone di unire tutte queste esperienze e renderle fruibili ai turisti ma anche a chi, pur vivendo nelle nostre zone, non conosce ancora molte di queste realtà: è davvero impossibile in questo poco spazio citare tutte le attività e le peculiarità che già oggi ne fanno parte!

Senza contare che il format prevede eventi anche in collaborazione con altre condotte italiane, come quella di Novara che domenica scorsa ha portato un esempio dei propri salumi per un aperitivo speciale.

Naturalmente Slow Food Umbria e le condotte del territorio di Todi ed Amelia, oltre alla nostra Interamna Magna partecipano attivamente alle attività promozionali e allo sviluppo del progetto, che punta a costituire una vera e propria comunità Slow Food di Transameria. Anche per questo a margine del mercato, si è tenuta il 21 gennaio 2024 a Todi una importante riunione regionale a cui hanno partecipato oltre che esponenti della nostra associazione, anche le Istituzioni con assessori rappresentanti dei Comuni di Todi ed Amelia, tour operator che sono venuti a conoscere il progetto ed operatori economici locali che vedono finalmente la possibilità di accedere ad una platea maggiore di potenziali visitatori. E grazie a Transameria anche luoghi davvero unici, che a volte neanche noi umbri conosciamo a fondo, possono essere visitati per fare esperienze indimenticabili: uno per tutti la foresta fossile di Dunarobba, un unicum che si trova appunto lungo il percorso e dove la cooperativa Surgente col suo presidente Massimo Manini sta mettendo in campo un nuovo progetto di rilancio culturale ed economico innovativo, ideato al fine di restituire a questo sito unico al mondo l’attenzione che merita.

Ulteriori informazioni su Transameria e sulle molte iniziative collegate sono disponibili sul sito Slow Food Umbria o contattando Luca Asciutti della condotta Interamna Magna al numero 393 8991438.

Chi volesse saperne di più sul mercato della terra a Todi la referente è Claudia Ramaglioni, della condotta Media Valle del Tevere, al numero 329 9178611

Alberto Ratini