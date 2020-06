Uniti contro il Covid-19. Gara di solidarietà per l’ospedale di Terni

Gara di solidarietà per l’ospedale di Terni

L’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ringrazia tutti coloro hanno sostenuto l’attività di emergenza dell’ospedale nella lotta contro la pandemia del nuovo Coronavirus (Covid-19 o SARS-Cov-2) con donazioni che valgono complessivamente oltre due milioni di euro e con la solidarietà dimostrata nei confronti di tutti gli operatori e del sistema sanitario in generale.

Fondazioni, associazioni, istituti di credito e aziende del territorio hanno donato colonnine e prodotti igienizzanti, termolaser e decine di migliaia di dispositivi di protezione individuale come facciali filtranti Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere, tute, mascherine chirurgiche e, inoltre, attrezzature tecnologiche per i reparti ospedalieri deputati all’assistenza di pazienti sospetti e positivi al Covid: ventilatori polmonari, letti per le terapie intensive, sistemi ecografici, centrale di monitoraggio e monitor di vario tipo, ECG palmari, aspiratori mini e portatili, videolaringoscopi, pulsossimetri, misuratori di pressione, apparecchi e prodotti per la sanificazione, autovetture per i trasporti veloci di sangue e di altri materiali, dispositivi per il trasporto in biocontenimento, frigoriferi per le terapie intensive, PC desktop e tablet, carrelli, armadi, letti e poltrone motorizzate.

Ma numerosi sono anche i privati cittadini, le associazioni, le aziende e gli esercizi commerciali che hanno avviato raccolte fondi o hanno fatto donazioni liberali in denaro, in parte già utilizzate per l’acquisto di mascherine e strumenti vari, o che comunque hanno offerto la loro collaborazione o alcuni dei propri servizi gratuitamente.

Un città intera si è unita contro un nemico invisibile che ha improvvisamente bloccato le normali attività della nostra vita quotidiana, ed ha voluto far sentire la sua vicinanza al sistema sanitario locale, all’ospedale di Terni e a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro il virus. Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine e in particolare al Questore di Terni Roberto Massucci e agli agenti della Questura di Terni, che hanno anche fatto un spedizione speciale per recuperare un carico di 10mila mascherine bloccato a Venezia, ai Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alla sanificazione delle aree esterne, e al sindaco di Terni, Leonardo Latini, che ha sempre seguito tutte le vicende dell’ospedale da vicino e con fattiva partecipazione.

Di seguito elenchiamo i donatori formalmente registrati al 31 maggio, ma il nostro ringraziamento si estende anche a coloro che per qualsiasi motivo non si ritrovassero in questa lista, anche perché le donazioni continuano ad arrivare incessantemente.

Grazie a tutti! Il commissario straordinario

Andrea Casciari

Elenco dei donatori formalmente registrati al 31 maggio

Fondazione CARIT e il presidente Luigi Carlini; Università degli Studi Niccolò Cusano e il suo presidente Stefano Bandecchi insieme a tutta la squadra della Ternana Calcio, ai tifosi, al procuratore Vincenzo Pisacane e allo speaker Vincenzo Racioppa; BCC Umbria; Bo Frost Italia Spa; Ceplast; Cosp Tecno Service; Average Ternano Guy; Ast Acciaierie Speciali Terni; Tecnifor; Chirofisiogen Center Srl; Oleificio Coppini Angelo Spa; Sabatino Italia Srl; Rotary Club Amelia-Narni; Associazione I Pagliacci; Associazione Alessio Durazzi; Pernazza Group; SeTraS Servizi Trasporti; Astolfi Spa; Umbriadue Servizi Idrici Scarl; Consiglio Notarile Terni; Marella Alcini; Istituto Comprensivo Narni Centro; Salvati Spa; Rosati Ines Marina; Fratini Stella; Micheli V.P.M.M.G.; Rotary Club Terni; Ance Terni; Emiliano Pileri; Eskigel Srl e dipendenti Eskigel; Compagnia Ferroviaria Italiana; Tifast Srl; Treofan Spa; Biscottificio Santangelo; AIDP Umbria – Associazione Italiana per la Direzione del Personale; Cipiccia Calcestruzzi; New Lady Spartanes di Acquasparta; Nizzi Trasporti Srl; Farmacia Conti; Scat Terni; Associazione Il Sogno di Rebecca; Associazione Myricae Viale Trento Terni; Letizia Misericordia; Celi Riccardo; Varazi Spilaceto; Seci Srl – Società Energia Consulenza Innovativa; Il Re del Guanto di Massari Riccardo; Ferro Umbria Srl; ANDI -Associazione Nazionale Dentisti; Soroptimist Club Terni; Panathlon Terni; Officine Bisonni Srl; Personale Exolon Group Spa; Informatori Scientifici Farmaco USL Umbria 2; Circolo ACLI Stroncone; Asd Interamna Archery; Lions Club Terni Interamna; Associazione Amici di Max; Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Stroncone; Garden Club Terni; Lavoratori Randstat presso Eskigel Srl; Salus Terni; Forti Massimo; Associazione Aladino; Lions Club Terni San Valentino; Associazione Per un Sorriso Monica De Carlo; Ordine degli Ingegneri Provincia di Terni; Il Castello di Papigno; Luzzi Marcello; Gruppo Micologico Terni; Aquili Anna Maria; Pro Loco Marmore; Virili Donatella; LILT Lega Italiana Lotta Tumori; C.A.I. Club Alpino Italiano; Università Agraria di Poggio di Otricoli; Studio Braconi; Fondazione Alessandro Riccetti; Casa Sorella Povertà Spoleto; Raccolta Fondi su Iniziativa di Claudiani Nazareno; Istituto Comprensivo Narni Centro; Gruppo Civico Mi Rifiuto; Cioccolateria Vetusta Nursia; ASD Acciaio; Gruppo sbandieratori e musici Carbium di Calvi dell’Umbria; Parafarmacia Le Fontane; Asd San Giovanni Bosco Terni Scuola Calcio Riccardo Zampagna; Juventus Club Terni; Associazione Arma Aeronautica Col. A. Petillo; Petrucci Roberto; Angelozzi Pier Carlo; Alpini e Bersaglieri; Rossi Roberto per Gruppo Cacciatori Avigliano Umbro; Lavoratori Acea Termovalorizzatore; D’Ubaldi Michela; Montagnoli Federica; Asd Campomaggio; Fenice Formazione Srl; Ragazzi Fantacalcio Terni Narni; Fantacalcio Taverna; Massarelli Patrizia; Torchio Monica; Pro Loco S. Urbano; Polisportiva Prampolini; Inmetodo Srl; Dominio Collettivo Itieli Narni; Asd Mosca Club; Cozza Marco; Dr. Giulio Mancini; Matteo Tomassini e gli amici del Fantacalcio Serie Z; Gruppo Padel Dipendenti Banco Desio; Amadei Alessio; Associazione Amici Per La Vita; Giamminonni Luca; Pileri Andrea per Gruppo Fantacalcio; Gruppo Sbandieratori San Gemini;

Pro Loco Vasciano; Asd Arcieri Terni; Centro estetico L’isola del Sole; New Box Srl; Eredi Amadei; Sq. Caccia Cinghiale Aquile Nere Finocchieto; Liceo Galilei Terni; Idroclima Brocci Guardea; Pulcini Luigi; Associazione Culturale Vicolo San Filippo Terni;

Soc. Agricola F.lli Primi; Cruciani Osvaldo; Lacchini Brunella; Milan Club Terni; Rinaldi Egiziana; Carissimi Daniele; Lanaro Natalino; Mishima; Leonelli Andrea; Ancri Terni – Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana; Viggi Gianfranco; Associazione Castrum Podii Medi Poggio Otricoli; Ferranti Ubaldo; Santorelli Ivo; Barbara Boschi; Taddei Francesco; Ex Fere Settore Giovanile Anni 70; Elena Sbringhetti; Picchioni Gabriele; Romani Maria Laura; Centro Veterinario Lungonera; Valente Paola; Fiaschini Imolo; Pro Loco Macchie di Amelia; Mancini Lorenzo; Alunno Paola; Singh Kuldeep; Trionfetti Matteo; Marsili Marco; Mearelli Livia; Basili Annalisa; Ferentilli Matilde; Ferracci Fabio; Monaldi Gabriella; Faedo Gianna; Longhi Antonio; Presciuttini Mirko; Ambulaife e Fitness Tonic; Uffreduzzi Maria Elena; Moschini Simona; Polleggioni Maurizio; Parafamacia Elicriso; Panfix Italia; Marcelli Patrizia; Savino Tupputi; Pagliochini Carlo; Novelli Marco; Talamonti Sergio; Levantesi Luca; Marazza Francesca; Marazza Francesco; Capogrossi Alessandro; Vannucci Giacomo; Gili Andrea; Mattioli Mauro; Lisi Leonardo; Di Anselmo Carla; Conti Manola; Vulcano Lodovico; Giacobone Gianluca; Paterna Patrizia; Bordoni Pia; Palombi Bruno; Polveroni Alfredo; Anasetti Stefania; Caporicci Franca; Minucci Stefano; Porcu’ Giuseppe; Alloggio Anna Elisa; Natili Gabriele; Petrini Giorgio; Castrucci Francesco; Listanti Katia; Di Iorio Gabriella; Vernelli Franco; Menci Piero; Conti Luciano; Bartolozzi Andrea; Emiliani Angela Maria; Petrini Giorgio; Rompietti Paolo; Ferri Franca; Bisello Alvaro; Raggi Nello; Bonifazi Antonello; Bocaletti Gianna; Ceccarani Roberto; Caprini Gianni; Masci Claudio; Calamita Moreno; Manni Massimiliano; Rossini Paola; Patrignani Carlo; Trastulli Enrico; Tentellino Maria Rita; La Mantia Alessandro; Moretti Claudio; Ciuffoletti Daniele; Forzanti Lina; Bianchi Francesca; Feroce Eugenio; Priante Bruno; Pinzaglia Quintalina; Crocelli Sergio; Ribelli Stefano; Ferri Francesco; Farne’ Alessandro; Ministro Gianluca; Moschini Enrica; Ferrero Marco (Rapallo); Sabatini Francesca; Talamonti Carlo; Marchionne Claudia; Elefante Rico – Alliabox; Gargiulo Lidia; Mostarda Donatella; La Gatta Stefano; Sgrigna Marco; Polleggioni Maurizio; Petrelli Roberto; Serafinelli Gabriella; Cartini Laura; Pennetti Romina; Barranca Francesca; Canini Maria Luce; Finestauri Paolo; Cianchetta Lucia; Minciaroni Roberto; Pastura Maria Fiamma; Manzoni Alessandra; Fiori Luca; Bussetti Salvatore; Spoldi Fabio; Guidarelli Epifania; Pirchio Walter; Serni Silvia; Pagliochini Corrado; Fiorillo Teresa Assunta; Moscatelli Franco; Ottavi Erika; Cianchetta Rosalba; Cesari Rossano; Cimica Michele; Commissari Sergio; Campi Mirco; Sbringhetti Bruno; Catarinelli Elisa; Scarpettella Giulia; Ceccarelli Maria; Cardinali Luca; Sgrigna Enrico; Finestauri Paolo; Tini Giampiero; Sampalmieri Marco; Depretis Vincenza; Ciuffa Daniele; Alessandrini Michela; Paggi Pieroni Elisabetta; Tombesi Gabriele; Castolo Mario; Fiorucci Alessandra; Laurenti Rodolfo; Ciliani Maurizio; Kumar Jatinder; Spinelli Renato; Gentile Eleonora; Isidori Giada; Scaletti Cecilia; Masci Emiliano; Amorosi Oreste; Froscianti Eleonora; Pecorari D.; Rampiconi F.; Bisonni Debora; Bisonni Giampaolo; Andreoli Laura; Rinaldi Ombretta; Sensini Simona; Franceschini Mirco; Moneti Anna; Mancini Caterina; Bececco Anna Rita; Suatoni Gilberto; Dartagnan Diego.

Un ringraziamento inoltre a: SF Sicurezza & Formazione Srl – S.T.P. che ha offerto interventi di sanificazione aggiuntiva gratuita; Associazione Visioninmusica per l’iniziativa musicale di raccolta fondi; Caffè Corsini per le cialde e le macchinette del caffè; Pasticceria Modernissima per le crostate a tutti i reparti; Pizzeria Lo Scugnizzo per la colazione di Pasqua; Comitato per la vita Daniele Chianelli, i Pagliacci, Ordine di Malta Terni, Cioccolateria Vetusta Nursia, Bar Eden Federico e Letizia, Cioccolateria Calvani, Bar Ponte d’Oro, per dolci e uova di Pasqua ai reparti; Ristorante Mio Bio; Ristorante Carpe Diem; Panificio Fioretti-Orsi; Marco Palazzo promotore di una raccolta Fondi per pizze e cornetti per gli operatori sanitari; Maria Sannicola per i libri donati all’Oncologia…