Una rabbia semplice – Davide Longo

Titolo: Una rabbia semplice

Autore: Davide Longo

Editore: Einaudi Stile Libero Big (2021)

Finalmente un detective imperfetto, con un cane a tre zampe che si trascina dietro, simbolo di tutto quello che lascia a metà: un matrimonio, un padre assente, un amico malato, una psicoterapeuta che definisce pazza. Un personaggio fantozziano per cui si finisce persino per provare tenerezza e riderne durante durante la lettura.

Davide Longo in “Una rabbia semplice” ci porta in una nuova indagine del commissario Arcadipane, l‘alter ego piemontese di Montalbano, con qualche chilo in più e nessun balcone fronte mare. Anzi, Arcadipane si distingue anche in questo, dopo la separazione, vive in una stanza affittata nell’abitazione di una vecchina che lo sfama e lo controlla, ingaggiandolo in misteri condominiali. Un personaggio tutto da scoprire, che restituisce al giallo un personaggio quasi ridicolo e per questo unico nel suo panorama!

Sara Dellabella