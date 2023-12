UN CALDO AUTUNNO PER IL BRICCIALDI

Un autunno molto intenso si è delineato per il Conservatorio statale “Briccialdi”, con numerose attività straordinarie su cui campeggia il Premio Nazionale delle Arti – XVII Edizione, indetto annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca per valorizzare le eccellenze dell’alta formazione artistica e musicale.

La presenza del PNA a Terni è stata possibile a seguito del riconoscimento statale acquisito dal 2023 e rappresenta uno dei più importanti eventi che ha visto protagonista il Briccialdi

a livello nazionale: con la scelta del Briccialdi è la prima volta che lo svolgimento del concorso è affidato a un Conservatorio neo-statizzato.

Il PNA edizione 2023 – Sezione “Legni” è stato ospitato dal 27 al 30 ottobre e trova a Terni la collocazione ideale in quanto il Conservatorio è intitolato al nostro concittadino Giulio Briccialdi (1818-1881), flautista e compositore, autore di numerosi lavori e ricordato soprattutto per gli studi dedicati al flauto, strumento da lui perfezionato; peraltro, il flauto personale di Briccialdi è custodito in Conservatorio. A proposito del PNA, non va dimenticato l’ottimo risultato ottenuto da due studenti del Briccialdi.

Nella sezione “Ottoni”, svoltasi al Conservatorio di Vicenza, Flavio Simonetti (tromba) e Massimiliano Nese (trombone) sono risultati entrambi finalisti per il proprio strumento

Altra importantissima iniziativa realizzata dal Conservatorio Briccialdi, a seguito dei rapporti istituiti con la Provincia di Rieti e il Comune di Contigliano, è la realizzazione di un Polo didattico presso Villa Battistini (Contigliano).

A tal fine, è stata da poco sottoscritta una convenzione che consentirà la realizzazione di corsi di base e propedeutici per tutti per studenti che preferissero non raggiungere Terni, già a partire dal corrente anno scolastico.

Come già anticipato in un precedente numero de La Pagina nell’articolo “Il Briccialdi e l’Europa”, a cura del presidente Letizia Pellegrini, dando corso alle politiche di internazionalizzazione del nuovo conservatorio statale, sono in via di finalizzazione nuovi accordi bilaterali con Brussels (Belgio, parte fiamminga) – Koninklijk Conservatorium Brussels; Tampere (Finlandia) – Tampere University of Applied Sciences (TAMK), School of Media, Music and Arts, Klagenfurt (Austria) – Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Reykjavik (Iceland) – Iceland University of the Arts, Dublin (Ireland) – The Royal Irish Academy of Music, Leipzig (Germania) – Hochschule für Musik un Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, Danzica (Polonia) – Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk.

Non da ultimo, il potenziamento della Biblioteca, oggi coordinata da un nuovo collaboratore di biblioteca, che sta curando l’aggiornamento dell’inventario e la nuova catalogazione del ricco patrimonio librario conservato a Palazzo Mariani, con oltre 10mila titoli.

La nuova Biblioteca sarà integrata con l’acquisizione di banche dati digitali gratuitamente a disposizione di studenti e docenti, e sarà accessibile anche all’utenza esterna sulla base di un regolamento appena approvato.

“La vitalità e la propositività del Briccialdi, che si fondano sulla consapevolezza delle proprie possibilità didattiche e artistiche, sono confortate da brillanti risultati, e intendono realizzare le potenzialità per le quali la cultura e l’alta formazione musicale, se trattate con responsabilità, progettualità e consapevolezza, possono essere – come la Presidente ha più volte ricordato – un motore di sviluppo reale dell’intera Città, e concorrono in modo sensibile al consolidarne l’identità”.

www.briccialditerni.it/