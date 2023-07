TUMORE AL SENO E CHIRURGIA ONCOPLASTICA

La chirurgia oncoplastica, ovvero la chirurgia a scopo oncologico combinata con tecniche della chirurgia plastica, rappresenta l’espressione più avanzata della chirurgia conservativa della mammella in caso di carcinoma mammario. Si predilige usare questo tipo di chirurgia, poiché permette di adeguare le tecniche al singolo caso tenendo conto del tipo di tumore, della forma della mammella e di altri parametri. Inoltre garantisce una maggior radicalità oncologica, poiché consente una più ampia escissione locale, con una maggior probabilità di ottenere margini liberi da neoplasia, con conseguente riduzione del numero di reinterventi. Infine consente di ottenere buoni risultati estetici.

Un tempo in presenza di tumore al seno si effettuava l’asportazione in blocco di mammella, muscoli e linfonodi ascellari. Oggi la donna, anche grazie ai progressi della chirurgia, ha diritto a quello che viene definito il minimo trattamento efficace.

Gli obiettivi della chirurgia oncoplastica sono:

• Ampie asportazioni, riducendo reinterventi per ampliamento dei margini

• Evitare deformità al seno dopo la chirurgia conservativa,

• Allargare le indicazioni alla chirurgia conservativa e ridurre il numero delle mastectomie,

• Mantenere forma e simmetria della mammella,

• Migliorare la terapia radiante nelle mammelle di grande volume.

La chirurgia oncoplastica si utilizza anche per forme definite B3, ovvero ancora non neoplastiche ma che richiedono asportazione chirurgica.

Nel caso in cui la paziente necessiti di un intervento radicale come la mastectomia, ci si avvale di tecniche di conservazione di cute e complesso areola Capezzolo (mastectomia nipple sparing) o solo cute (mastectomia skin sparing) e, ove indicato, di ricostruzione in un unico tempo con protesi definitiva con il supporto del chirurgo plastico.

È bene ricordare che In Italia il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente nel sesso femminile.

Prevenzione, diagnosi precoce e auto-esame sono le armi che ci possono aiutare.

Prenotare una visita senologica ecoguidata almeno una volta l’anno e imparare come e quando controllarsi con l’autoesame, sono passi fondamentali nella vita di ogni donna che desidera prendersi cura di sé stessa.

Questi interventi vengono eseguiti in regime

di assistenza pubblica con il Sistema Sanitario Nazionale ma possono anche essere programmati in strutture private.

La prevenzione parte da te!

