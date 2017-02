L’istituto stella polare esegue il trucco semipermanente a tutte quelle donne che vogliono migliorare e ridefinire i tratti e la personalità dal proprio viso.

Questa tecnica è nota come dermopigmentazione o trucco semipermanente. Tecnica prettamente estetica di pigmentazione dell’epidermide simile ad un tatuaggio che si esegue tramite l’introduzione di micropigmenti minerali e quindi senza alcun pericolo e controindicazioni per la nostra pelle, nello strato superficiale dell’epidermide.

Si otterrà il risultato definitivo dopo due trattamenti a distanza di 30 giorni, essendo come dice la parola stessa semipermanente la durata non e illimitata, la scomparsa e lo scolorimento avviene attraverso il ricambio cellulare che essendo soggettivo rende impossibile quantificare la durata del trattamento stesso. Un trucco semipermanente ben eseguito si manterrà per circa 12 mesi, prima di necessitare di un ritocco.

Il trucco semipermanente non si rivolge solo a chi ha dei problemi, tipo diradamenti sopraccigliari e cigliari, ipopigmentazione sulle labbra, piccole cicatrici da herpes, asimmetrie della bocca e sopracciglie ecc… Ma può essere utilizzato, con finalità di miglioramento estetico, da tutti UOMINI/DONNE.

Il trucco semipermanente, se eseguito dalla persona giusta, può darti veramente quel tocco in più che ti farà apparire più bella. Oggi giorno sono rarissime le cause di allergia a questi colori. Attualmente, vengono impiegati prodotti altamente controllati e conformi alle vigenti norme in materia. Il livello tecnico-qualitativo si è alzato molto, quindi, rivolgendosi ad un professionista ed in uno studio abilitato, si può stare tranquilli.

Chi non vorrebbe avere sopracciglia perfette ma naturali o una bocca definita e delicatamente enfatizzata? Chi non desidera un occhio più penetrante ed uno sguardo più intenso?

Se sei tra queste persone non esitare ad informarti meglio, nel nostro istituto potrai usufruire di una consulenza e prova disegno. Vi aspetto per rispondere ad ogni vostra domanda e richiesta. cordiali saluti. Dott. in magister scientiae in estetologia.