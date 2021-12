Trentasei – Luca Gatti

Titolo: Trentasei

Autore: Luca Gatti

Editore: Bertoni

Un filo rosso che unisce i giovani di diverse epoche: la voglia di emanciparsi e la voglia di democrazia. Una storia da far leggere ai giovani studenti per capire da dove veniamo. “Trentasei”, il romanzo storico edito da Edizioni Bertoni, segna l’esordio di Luca Gatti nel settore della narrativa. Gatti, insegnante di italiano e collaboratore di diverse testate giornalistiche nazionali, nel suo testo affronta un arco temporale di circa trent’anni, dalla Belle Epoque fino al fascismo e al primo antifascismo.

Il tutto narrando la storia di giovani costretti alla guerra e che tornano poi dalla trincea con la voglia di cambiare la società e gli schemi che fino a quel momento avevano tenuto. Quando il cambiamento si trasforma in ideologia senza progetto, partorita in modo confuso e rabbioso sul finire di un’epoca e all’inizio di una nuova, bisogna scegliere da che parte stare.

Se dalla parte della convenienza o da quella della ragione. È ciò che succede in questa storia, in gran parte vera, che ha come protagonisti dei giovani ragazzi, poi reduci di guerra e infine politici. Sarà Bixio, un aspirante paroliere, a raccontare queste vicende e soprattutto le vicissitutidini del suo amico Mario, repubblicano e antifascista, che vivrà gli anni delle lotte, delle aggressioni, degli omicidi e delle persecuzioni da protagonista assoluto, diventando il primo comandante italiano della Resistenza. Il primo comandante della guerra di liberazione dal fascismo. Proprio il 1936 è l’inizio della resistenza, visto che prima di quella data si registravano solo complottismo e tentativi di attentati contro il fascismo. Dal 1936, con l’inizio della guerra civile spagnola, anche gli italiani all’estero iniziano ad armarsi, con il motto “Oggi in Spagna, domani in Italia”. Un testo che parla ai giovani pur affrontando temi storici che forse in pochi conoscono, come per esempio la vita di Mario Angeloni.