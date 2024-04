TERNANA WOMEN

In un mondo sempre in rapida evoluzione, pieno di dati e al passo con lo sviluppo tecnologico, spesso tendiamo a dimenticare la vera essenza del Calcio, fatto di valori e sacrificio. Noi come Staff fondiamo il nostro lavoro su quattro parole chiave:

– Cultura del lavoro: rappresenta la passione e i valori che hanno spinto tutti noi ad amare questo sport e a riuscire a farne un lavoro. La cura del proprio fisico, l’attenzione all’ alimentazione, la qualità del sonno, sono alcune delle diverse componenti che fanno

parte dell’evoluzione culturale della calciatrice. L’attenzione ai dettagli e l’aggiornamento continuo mantiene invece noi staff sempre in linea con le richieste che provengono dall’esterno e dalle ragazze stesse, sempre curiose e affamate di sapere.

– Complicità: lo sport di squadra ci rende tutti partecipi e protagonisti di un obiettivo comune. La quotidianità degli allenamenti, gli attimi vissuti in spogliatoio, le vittorie e anche le sconfitte legano all’interno di un gruppo le varie componenti. La ricerca della complicità significa rendere una calciatrice disponibile a sacrificarsi per la squadra, a lavorare insieme, ad adattarsi a chi ci sta vicino. È uno step ulteriore che permette un salto di qualità all’interno del gruppo.

– Onestà intellettuale: le ragazze sono attente a tutto, si ricordano ogni parola detta, ogni reazione ad ogni episodio accaduto. La capacità di gestione per mantenere credibilità ai loro occhi è un punto fondamentale e non può prescindere dall’essere onesto, attento e il più possibile equo di fronte al gruppo, rispettando quelle differenze caratteriali e calcistiche che inevitabilmente ci sono.

– Addestramento: il tutto si riversa poi in campo, lo spazio vitale per chi ama questo sport vivendolo con la continua voglia di migliorare. Noi puntiamo sul fortificare i nostri principi, addestrando le calciatrici a ciò che può succedere in gara. Il calcio dei moduli fissi e delle giocate stereotipate sta sempre più lasciando spazio alla libertà del saper cambiare. La maggioranza delle calciatrici, ormai, non ha vissuto la nostra infanzia fatta di partite in strada, in cui senza saperlo affinavi abilità attraverso il gioco. Se vogliamo che la nostra squadra sia in grado di adattarsi alle situazioni, cambiare in corso d’opera e saper scegliere la cosa più giusta e funzionale da fare in campo, abbiamo bisogno di compensare a livello cognitivo e tecnico quello che non si apprende più nella vita quotidiana, perché le variabili di una gara come nella vita sono moltissime.

MISTER

Fabio Melillo

STAFF TECNICO

Donato Liso

Claudia Ceccarelli

Matteo Taddei

Nicola Pentimone