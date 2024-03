HOLA AND THE BIG DREAM

In un’era in cui le storie ispiratrici e inclusive sono sempre più importanti, in collaborazione con la casa editrice Almond Entartainment, fa il suo ingresso la Ternana Women con il libro illustrato per bambini Hola And The Big Dream, dedicato al mondo del calcio femminile.

Il romanzo, scritto da Philip Osbourne (autore di bestsellers internazionali tra i quali “Il diario di un Nerd”) ed illustrato dalla ternana Roberta Procacci, si rivolge soprattutto ai più piccoli e affronta temi sociali volti a diffondere un’idea di sport legata allo sviluppo culturale.

Il binomio sport e cultura rappresenta, infatti, un valido strumento per veicolare messaggi di crescita culturale e di rispetto dei valori umani: dall’ empatia alla lotta contro il bullismo, fino al radicale rifiuto di ogni discriminazione razziale e di genere.

Le pagine di questo libro raccontano di come i sogni di una bambina possano diventare realtà e di come si può raggiungere il successo attraverso la dedizione e la lealtà.

Il volume, patrocinato dal Comune di Terni e dalla FIGC Divisione Serie B femminile, è distribuito in forma gratuita dalla società rosso verde.