TERNANA WOMEN

SAN VALENTINO

ATTIMI e TERNI

Se non qui, dove?

Esistono posti che, più di altri, riescono a trasformare le persone.

Esistono persone che, più di altre, riescono a trasformarsi in posti.

Mondo pallone.

Dio pallone.

D’altronde, è amore pure questo anche se non sempre ricambiato e forse troppe volte ingrato.

Ma in fin dei conti poi a chi importa?

Ti scegli un amore e lo fai.

Lo crei, lo insegui e lo proteggi pure, qualora ce ne fosse il bisogno.

E c’è sempre.

C’è sempre bisogno di proteggere gli amori e le cose preziose.

Un po’ come un risultato.

Credo che uno dei motivi per cui un romantico sceglie il calcio, sia per questa sua similitudine con le relazioni e con le storie d’amore.

Questo mix di competitività e passione che ritrovi quando vuoi conquistare qualcuno, pari alla felicità quando poi questo qualcuno lo hai conquistato, simile allo smarrimento quando ce l’hai messa tutta ma non è bastato, fratello del rammarico che si prova dopo averlo toccato con mano, prima di perderlo un po’ per sempre.

Quell’arco di tempo limitato a cui nessuno può dare un senso se non te, insieme a chi indossa la tua stessa maglia e c’ha il cuore del tuo stesso colore.

Servono due archi e due frecce.

Uno per disegnare il tempo e sorpassarlo, l’altro per armarci e lasciar partire il colpo.

Senza aver paura di centrare l’obiettivo.

E se nell’armarci ci accorgessimo di esserci velocemente amati, quel colpo, allora, sarà di fulmine.

Si dice siano più di 100mila i battiti di cui il nostro cuore è responsabile ogni giorno e ognuno richiede una sincronizzazione complessa tra le cellule.

La squadra è un meccanismo complesso, un’orchestra di fiati e percussioni.

Respira insieme e insieme smette di farlo.

La squadra è quell’amore bistrattato, allontanato, troppo spesso velocemente sostituito.

Quello che però cerchiamo quando ci sentiamo fragili, soli, incompleti e fraintesi dal mondo intero.

Non è un caso che certe persone siano posti; Non è un caso che in questo, qualcuno, parecchio tempo fa, abbia istituito “l’amore cortese”, consentendo, di fatto, a questo posto d’essere custode e protettore dei nostri attimi eTerni.

Martina Santoro

11 FEBBRAIO

TERNANA WOMEN

RAVENNA

Stadio Moreno Gubbiotti

NARNI ore 13:00