TALENTI PREZIOSI DELLA NOSTRA TERNI

Riccardo Leonelli è vicepresidente dell’associazione Povero Willy, nata a Terni nel 2018, che, insieme al Teatro Belli di Roma, all’associazione Magazzini Artistici di Narni e al Teatro di Sacco di Perugia, ha vinto il bando per la gestione del Teatro Clitunno di Trevi. Tra gli spettacoli in cartellone, ci sarà una regia di Leonelli dedicata a Giorgio Gaber: Il profeta scorretto, in occasione dei vent’anni dalla morte. Riccardo ha iniziato nel 2005 a tenere dei corsi di teatro all’oratorio di San Francesco, rivolto ai ragazzi delle scuole medie, specializzandosi poi negli anni. Lui stesso rivela che quello dell’insegnamento è un lavoro a cui tiene molto, non solo per trasmettere le conoscenze agli allievi più o meno giovani e stimolarli alla recitazione, ma anche come mezzo per entrare in relazione con il prossimo. L’approccio al teatro può essere una chiave di lettura per affrontare la vita con maggiore leggerezza, trovando una strada che ci permetta di essere più rilassati con noi stessi. Lo sguardo, il rapporto visivo, l’ascolto dell’altro è fondamentale nella recitazione, ma anche nella vita stessa. Credo che il lavoro che svolgo possa essere d’aiuto agli allievi per aprirsi agli altri. Nei miei corsi affronto vari testi, vari autori, quest’anno stiamo lavorando su Shakespeare, il più grande drammaturgo che sia mai esistito e che tutt’ora è insuperato nel teatro. Attraverso di lui c’è la possibilità di affrontare personaggi che in altri testi teatrali e nella vita non potresti mai trovare. Mettersi nei panni di un re Lear, di un Amleto, di una lady Macbeth, di una Giulietta, è senz’altro un’occasione per sperimentare la psiche, i sentimenti, i comportamenti umani, nonché situazioni, epoche, emozioni che probabilmente nella vita non si proverebbero mai, per capire le ragioni del male e del bene, per intuire perché una persona arrivi a compiere determinati gesti come, ad esempio, commettere un omicidio. Negli attori si sviluppa un senso critico-analitico molto spiccato nei confronti dei comportamenti umani. Un importante progetto in corso è il cortometraggio Run, scritto da Riccardo, e con una troupe quasi interamente composta da giovani ternani: Filippo Lupini, Giacomo Coppa, Nicolò Monghini, Alessio Foconi e la JOK Produzioni. Il progetto parte dal tema degli incidenti stradali e vede la preziosa collaborazione di Francesco Montanari (il Libanese), che presterà la voce a uno dei personaggi, oltre che Riccardo Leonelli, Mariavittoria Cozzella e le nipoti di Nino, Matilde e Margherita Manfredi. A monte di questo e altri progetti c’è l’intento di far tornare il cinema a Terni, dopo l’esperienza felice di Benigni, con la speranza che le amministrazioni pubbliche presenti e future ne comprendano l’importanza economica e sociale.

Samuela Dolci