SPORTELLO ENERGIA A TERNI E NARNI

Esiste uno Sportello per rispondere alle tante domande della gente alle prese con il caro energia, tra i meandri delle detrazioni fiscali, bonus e incentivi.

Si tratta dello Sportello Energia dei Comuni di Terni e Narni, aperto per supportare i cittadini su queste problematiche ma anche per chi vuole scoprire come contribuire a migliorare l’aria della nostra città con piccoli gesti quotidiani. È un luogo fisico ma è anche un servizio dotato di consulenti che possono essere contattati telefonicamente per rispondere a domande e dubbi di cittadini ed imprese.

Risparmio dell’energia, mobilità dolce, riscaldamento efficiente, ambiente meno inquinato, non è più futuro ma è già il presente della nostra comunità che guarda ad una società sostenibile, civile e che lavora condividendo risorse ed opportunità.

Lo Sportello Energia è un progetto congiunto tra i due Comuni della conca ternana, con la collaborazione di ARPA Umbria, finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma per il risanamento della qualità dell’aria siglato tra Regione Umbria e Ministero dell’Ambiente, che

andrà avanti fino al 2028. Oltre agli uffici, tutte le attività e le informazioni utili sono disponibili anche nel sito web www.sportelloenergiaterninarni.it

NUOVI INCENTIVI PER SOSTITUIRE VECCHI CAMINI E STUFE A LEGNA O PELLETS

Presso lo Sportello è possibile ricevere chiarimenti e supporto sugli incentivi e le detrazioni statali per il risparmio energetico e l’efficientamento delle case, e soprattutto sul recentissimo bando regionale che permette di sostituire vecchi caminetti o stufe a legna o

pellets, con impianti di riscaldamento di ultima generazione, ad alta efficienza e a basse emissioni di polveri, rimborsando il 95% delle spese.

L’incentivo regionale può essere richiesto on-line da chi ha già ottenuto il contributo del “Conto Termico 2.0” dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la sostituzione di sistemi di riscaldamento a biomassa di potenza inferiore od uguale a 35 kW e con classificazione ambientale inferiore o uguale a 3 stelle, con nuovi impianti a biomassa ad alta efficienza e basse emissioni con 4 o 5 stelle o con pompe di calore o con sistemi ibridi, con potenza

termica minore o uguale a 35 kW.

L’incentivo è riservato a quei cittadini che hanno un valore dell’ISEE inferiore a 75mila euro.

Tutte le informazioni, oltre che allo Sportello Energia, sono disponibili sul sito https://biomasse.parco3a.org

ARRIVA L’INVERNO, COME RISCALDARSI RISPARMIANDO

Sia che l’impianto sia vecchio che appena rinnovato, dallo Sportello intanto qualche piccolo consiglio per riscaldare le nostre case evitando salassi in bolletta:

La prima buona regola per evitare consumi eccessivi di gas ed energia elettrica, è quella di eseguire periodicamente la manutenzione degli impianti. Così si riducono anche le

emissioni di inquinanti nell’aria. Bisogna tenere sotto controllo la temperatura in casa! 18 o 19 gradi sono sufficienti a garantire il comfort durante il giorno, mentre la notte si possono impostare 16 gradi. Per ogni grado in meno, si può risparmiare dal 5% al 10% dei consumi di combustibile.

Per evitare dispersioni di calore è consigliabile installare pannelli riflettenti tra il muro e il termosifone. In molti casi basta semplicemente un foglio di carta stagnola o del materiale isolante.

Evitare di posizionare ostacoli sopra o davanti ai termosifoni. Tende, mobili e asciugabiancheria impediscono infatti al calore di propagarsi per tutto l’ambiente.

Per controllare i consumi ed evitare sbalzi di potenza che si traducono in consumi esagerati; è bene programmare l’accensione dei termosifoni su base oraria, giornaliera

e settimanale in base alle esigenze della propria casa.

e settimanale in base alle esigenze della propria casa. Installare delle valvole termostatiche per regolare il flusso di acqua calda nei termosifoni e impedire di superare la temperatura impostata. Nei condomini sono già obbligatorie per legge e quando sono in uso consentono di abbattere i consumi fino al 20%, e

dunque pagare bollette meno care.

MUOVERSI CON I MEZZI PUBBLICI PIÙ COMODAMENTE

Lo Sportello Energia non è la sola iniziativa che il Comune di Terni ha attivato per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini ed allo stesso tempo diffondere comportamenti che impattano meno sull’ambiente e sul portafoglio.

Dallo scorso anno si sta puntando anche sulla mobilità sostenibile, e soprattutto sul

trasporto pubblico locale, offrendo sconti e nuovi servizi.

Il primo è uno sconto di 100 euro sul prezzo degli abbonamenti annuali di qualunque categoria (ordinario, scolastico, senior over 65, universitario), che verrà effettuato direttamente dal gestore BusItalia all’acquisto dell’abbonamento.

Il servizio più innovativo, ma già ben conosciuto da diversi cittadini, è il bus a chiamata BusTer, che dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20, dopo prenotazione al numero 0744 492773, al costo di un biglietto urbano di Terni organizza lo spostamento con i mezzi pubblici dal luogo di partenza alla meta desiderata.Se non è presente una linea ordinaria, un bus apposito viene inviato all’utente per condurlo fino a destinazione.

Utile per questo servizio è anche l’app SALGO che consente di acquistare il biglietto dal proprio telefono.

Per facilitare gli spostamenti in inverno, durante i blocchi del traffico per le auto più

inquinanti– da novembre a marzo, è anche previsto uno sconto di 80 centesimi sul

prezzo dei biglietti per le corse urbane dei mezzi pubblici acquistate con l’app SALGO

– anche quelle del BusTer.

MUOVERSI IN BICICLETTA

Per risparmiare davvero l’unica soluzione è comunque muoversi a piedi o, per essere più veloci e tenersi in forma, con la bicicletta, soprattutto nel centro pianeggiante della nostra città.

Spesso però c’è il timore che la bici venga rubata, problema finalmente risolto da settembre 2023, con l’attivazione di 4 Velostazioni, utili per riporre in sicurezza la propria

bicicletta.

Le velostazioni realizzate dal Comune di Terni si trovano presso il parcheggio della Stazione in Piazza Dante, in voc. Staino all’interno del grande parcheggio gratuito, in Largo Micheli, sopra al parcheggio interrato di San Francesco – Rinascita; in Largo Frankl al di sopra del parcheggio di Corso del Popolo.

Oltre che per i residenti in zona, le velostazioni sono pensate per tutti quelli che arrivano in centro con i mezzi pubblici (treno, bus) o le auto private, e poi vogliono trovare, sicure e al riparo, la bici di proprietà per muoversi più liberamente.

Per accedere va sottoscritto un abbonamento con il gestore Terni Reti presso il Parcheggio

San Francesco in L.go Ottaviani, il lunedì, mercoledì o venerdì, dalle 08.30 alle 13.00

(informazioni sul sito web: www.ternireti.it), con prezzi agevolati per gli studenti e per

chi è già abbonato ai mezzi pubblici o per i parcheggi a pagamento.

Per tutte le occasioni in cui si ha necessità di una bicicletta, ma non si ha la propria, esiste anche la possibilità di utilizzarne una del parco messo a disposizione dal Comune di Terni in

19 postazioni, tramite il bikesharing ribattezzato BikeTer, con la comodità ulteriore di poterla prelevare in un punto e riconsegnarla in uno qualunque degli altri.

Per usufruire del servizio è sufficiente scaricare sul proprio telefono l’app Weelo e registrarsi acquistando una delle formule a disposizione; ad esempio è possibile fare un abbonamento annuale al costo di 25 euro con 5 euro di credito inclusi e prima ora di utilizzo gratuita, o formule brevi per utilizzi occasionali.

Dall’applicazione è possibile prelevare le biciclette, ma anche verificare anche a distanza la disponibilità dei mezzi in ognuna delle postazioni, presenti in punti strategici del centro oltre che in Via Bramante, presso l’ospedale, Pentima, viale Brin, zona stadio e vocabolo Staino.

Lo Sportello Energia e il numero verde dell’Ufficio ambiente del Comune di Terni 800 845522 sono a disposizione per tutte le informazioni su questo e molto altro.