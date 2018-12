SPAZIO AL BENESSERE di pazienti oncologici e ematologici

Il nuovo spazio dedicato al benessere di pazienti oncologici e ematologici.

«SPAZIO AL BENESSERE» è un luogo dedicato alle persone sottoposte a trattamenti oncologici ed ematologici che desiderano concedersi un momento di relax e migliorare il proprio aspetto fisico durante e dopo le cure.

Prendersi cura della propria pelle, truccarsi per riconquistare benessere e autostima, ritrovare il piacere della cura di sé, sono passi importantissimi per aumentare la qualità della vita del paziente.

CHE COSA OFFRE «SPAZIO AL BENESSERE» E CHI PUÒ ACCEDERE?

Il servizio offre trattamenti estetici specifici, studiati e testati da équipe mediche specializzate, volti a migliorare l’ immagine e la conseguente autostima del pazienti oncologici durante e dopo il periodo di cura.

Possono accedere a questo spazio tutti i pazienti, uomini e donne, con problematiche oncologiche ed ematologiche che desiderino servizi di estetica mirati (manicure estetica, trattamento viso, make up, massaggio relax, cura della malattia mano piede) e/o informazioni, idee e suggerimenti pratici per fronteggiare al meglio gli effetti secondari dei trattamenti.

DA CHI È REALIZZATO «SPAZIO AL BENESSERE» ?

Spazio Benessere nasce da I.Sp.E.O. (Istituto di specializzazione in Estetica Oncologica) di Foligno in collaborazione con il Comitato per la Vita Daniele Chianelli di Perugia, Associazione di volontariato per raccolta fondi destinati alla ricerca e cura di malattie oncologiche.

Per approfondimenti:

www.istitutoesteticaoncologica.it

www.puntoform.it

CHI VI ASPETTA NELLO «SPAZIO AL BENESSERE»?

Nello Spazio Benessere la professionalità e la Specializzazione di CINZIA DIOTURNI, guiderà i pazienti in un percorso di benessere personalizzato con l’impiegando prodotti dermocosmetici appositamente studiati per portare benefici immediati e duraturi alle persone in terapia oncologica.

DOVE PUOI TROVARE SPAZIO AL BENESSEREA TERNI?

«SPAZIO AL BENESSERE» lo trovi a TERNI presso:

Estetica Evoluta di Dioturni Cinzia

Via Mola di Bernardo, 15 05100 Terni – Tel. 0744 271621 – Cell. 346 0112226

e Presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia

e il Residence Daniele Chianelli di Perugia.

APPROFONDISCI VISITANDO IL SITO

www.esteticastellapolare.it