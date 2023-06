Terapia del dolore vertebrale (TDV)

Le vertebre della colonna sono dotate nella parte postero-laterale di quattro faccette articolari, che le collegano alle due faccette della vertebra sovrastante e alle due della sottostante, formando le articolazioni zigoapofisarie, queste articolazioni hanno il compito di stabilizzare la colonna posteriormente e limitarne i movimenti eccessivi. Il sovraccarico, traumi, anomalie di sviluppo, malattie artritiche, esiti di interventi possono deteriorare e deformare queste articolazioni.

La sindrome delle faccette articolari è un quadro doloroso caratterizzato da dolore sordo e continuo in sede paravertebrale, con irradiazione a livello cervicale verso le spalle e la nuca, a livello lombare alla cresta iliaca, alla natica ed all’ inguine. Il dolore viene riacutizzato dall’ iperestensione del tronco, dall’ inclinazione verso il lato affetto, dalla stazione eretta e si attenua in posizione seduta o in flessione. Colpisce circa 15% dei pazienti giovani (<45 anni) e il 45% dei pazienti con dolore rachideo oltre o 65 anni di età.

Clinicamente la sindrome delle faccette articolare può essere sospettata, gli esami strumentali (Rx, RMN o TC) ci aiutano nella diagnosi, l’unica conferma diagnostica è fornita dall’infiltrazione con anestetico e cortisone della faccetta sospettata quando riduce o fa scomparire il dolore.

La procedura viene eseguita in posizione prona su un lettino radiotrasparente, sotto guida radiografica, che ci dà la sicurezza di entrare in queste articolazioni, spesso deformate dalla patologia. Se il trattamento da beneficio andrà ripetuto a distanza di 2-4 settimane per 1-2 volte per stabilizzarne l’ effetto. Nelle recidive di tale patologia trova indicazione il trattamento di neuromodulazione con radiofrequenza della branca posteriore del nervo spinale che innerva tali articolazioni, per devitalizzare la faccetta articolare affetta da patologia. Questo trattamento permette di ridurre la sintomatologia dolorosa per alcuni mesi. Il trattamento si esegue in anestesia locale sotto guida radiologica, ha una durata di 20 minuti circa, il trattamento è privo di effetti collaterali e può essere ripetuto.

