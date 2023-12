SI ACCENDE IL NATALE A VILLA SABRINA

Per condividere momenti Fantastici

Finalmente ci avviciniamo al momento più bello dell’anno dove tutte le energie di dipendenti e anziani si concentrano sulla bellezza ed il calore delle Feste di Natale.

Tutti, a seconda delle proprie abilità e potenzialità, sono impegnati e si adoperano per proporre e creare addobbi per l’albero, per il presepe e per organizzare la “Festa degli Auguri“, un pomeriggio di condivisione, ricordi ed emozione per tutti, anche per Babbo Natale che forse verrà a farci visita.

In una residenza protetta a misura d’uomo si sconfigge la solitudine ed emerge la bellezza di momenti di condivisione e di calore; così le Feste tornano ad essere quelle di una volta con il calore della propria famiglia e di un ambiente accogliente.

Buone Feste

Villa Sabrina

OTRICOLI (Terni) – Str. Pareti 34/36

Tel. 0744.709073 – 0744.719757

www.villasabrina.eu