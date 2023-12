SGUMITÀTE E CCARGI TERAPÈTICHI

Lu tempu sta passànno e io me stò a rrincujunìmme… me lo dice pure mi’ moje… le cose me le dée ‘rpète ‘n saccu de vòrde e mmancu ce bbasta… c’ho sembre la capòccia su le nùole… so’ scordaréllu… lu telefunìnu ‘ndo’ l’appòggio lu lasso… le ‘javi de casa no’ nne parlàmo… lu bborsèllu mancu a ddillu e ppo’… mi’ moje me sta sèmpre a ddi’ ch’ho datu ‘na calàta… e ppe’ ttiràmme su, quanno che ‘rpèto chiccosa ch’ho ggià dittu, me da ‘na sgumitàta. A ppropòsitu… ‘n bo’ de tempu fa… io e mmi’ moje semo ‘nnati a mmagna’ co’ ‘n gruppittu de amichi… e essa m’ariccommannàtu de sta ‘ttèntu a jàcchiera’. Pe’ ffurtùna, su ‘llu tàulu, ce semo cumbinati unu de fronte all’andru ccucì… no’ mme potéa sgumita’ e ppo’, de sicuru, ‘n c’éa lu féticu de damme li cargi! Ce sémo missi tutti quanti a mmagna’ a qquattro ganasse… e ‘gni tantu io… ve l’ho ‘rcontàta mae de quanno facéo ggiuggìzzu che me so’ ddatu lu nunciàcu su ppe’ la capoccia… Ahaa!… e qquella de quanno ggiocào a ppallone e ho presu ‘n cargiu su lu musu… Ahaa!… mo’ v’arconto de quanno ‘n piscina me so’ bbuttatu de capòccia da 10 metri… Ahaa!… a ‘n certu puntu me sènto a ffa’… ‘ste cose l’émo sintìte ‘n saccu de vòrde… ma ‘stu Ahaa no’ l’émo ‘ntìsu mae?… e io… c’éte raggione… mo‘ ve n’arconto una nòa nòa… me so’ ‘rzatu ‘n piédi e… ‘nduinàte ‘n bo’ che sso’ st’ammustatùre ggiù ppe’ li stinchi mia!?

Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link:https://youtu.be/mOdz9bVfmyM

Paolo Casali