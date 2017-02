Programma SAN VALENTINO 2017

Terni, città di San Valentino, capitale dei Diritti Umani.

Fieri di essere alfieri di Terni capitale dei diritti umani.

Venerdì 17 febbraio – Terni

Associazione Cultuale La Pagina

Ore 17,30 Incontro Edoardo D’Angelo – Nuova biografia di San Valentino

Miro Virili – Una nuova Terni. Prospettive e Progetti

Giampiero Raspetti – San Valentino 2017

– La strada dei Santi: Camminando con Francesco e Valentino

Domenica 19 febbraio – Terni

Associazione Cultuale La Pagina

Ore 19,00 Immersione del gruppo di lavoro nella problematica progettuale:

Lettura narrativa di passi scelti del ‘Francesco’ di Nikos Kazantzakis,

premio Nobel per la Letteratura (in greco – italiano – inglese).

Lunedì 20 febbraio – Casteldilago

Casa Mattei

Ore 8,00 Colazione al Bar All’ISOLA.

Ore 8,45 Incontro di presentazione delle delegazioni.

Ore 9,45 Visita al Borgo di Casteldilago e al Museo delle Ceramiche.

Ore 11,00 Visita al Borgo di Arrone e alla Chiesa di San Giovanni.

Ore 12,00 GRUPPO CAMPANARI DI ARRONE.

Maestro Gianluca Saveri – Concerto per i Diritti Umani

Ore 13,00 Pranzo presso il Centro Sociale Valnerina

Degustazione prodotti tipici della Valnerina a cura delle

proloco di Arrone e Casteldilago. Vino delle cantine Annesanti.

Lunedì 20 febbraio – Arrone

Ex convento di San Francesco

Ore 16,00 All’interno: Mostra di Pittura dell’artista Dalida Borri

Incontro pubblico

Moderatrice: Rosella Mastodonti

Edoardo D’Angelo, Miro Virili – La Valle di San Valentino e San Francesco,

dai diritti umani all’amore incondizionato per il creato

Don Claudio Bosi – San Valentino e San Francesco: caratteri comuni

Giampiero Raspetti – Camminando con Valentino e Francesco

Ore 18,00 Presentazione Delegazioni Europee: Cipro, Germania, Grecia (Creta), Grecia

(Lesbo), Norvegia, Romania, Turchia, Rep. Ceca. Analisi dei planning progettuali

delle singole delegazioni. Il salmodiare del Canto Bizantino e del Canto

Gregoriano: analisi e confronto. Interviene Don Enzo Cherchi.

Ore 20,00 Cena presso il Centro Sociale Valnerina

Ore 22,00 Confronto tra gli stilemi musicali e coreutici nella tradizione dei popoli

del Mediterraneo, dei Balcani, delle aree germanica e scandinava.

Martedì 21 febbraio – Norcia/San Pellegrino

Terni, città di San Valentino, capitale dei Diritti Umani

Diritto Umano: SOLIDARIETÀ IN VALNERINA

PROGETTO RiFiorita

Ore 8,00 Colazione al Bar All’ISOLA

Ore 9,00 Partenza per San Pellegrino di Norcia

Ore 9,30 Visita a Scheggino

Ore 11,00 Incontro, presso il campo base della Protezione Civile a San Pellegrino di Norcia,

dei delegati di istituzioni culturali europee con la popolazione di San Pellegrino.

Solidarietà È Amicizia… costituzione di una rete internazionale di solidarietà a

supporto delle comunità locali colpite dal terremoto.

Impianto di un albero a testimonianza dell’iniziativa.

Illustrazione del Progetto di solidarietà RiFiorita

a cura dell’Associazione TRACCE/Terniaccessibile.

Ore 13,00 PRANZO

Ore 15,00 Visita alla frazione di San Pellegrino e al centro di Norcia

Scheggino

Ristorante del Ponte

Ore 17,30 Lavori con delegazioni

– Lo sviluppo della problematica dei ‘diritti umani’ nella storia delle culture

– La Carta dei diritti fondamentali della unione Europea

– Pellegrinaggi, Cammini, Vie nelle terre d’Europa

– La centralità del ‘dialogo interreligioso’ nella drammaticità dell’età

contemporanea

– Il tema della ricostruzione nelle aree colpite da fenomeni tellurici.

Ore 20,00 Cena

Ore 22,00 Confronto di musiche e danze mediterranee (Grecia/Turchia/Italia/Cipro)

Mercoledì 22 febbraio – Terni

Ore 9,30 GIARDINO DI SAN VALENTINO

Piantiamo gli alberi conferiti dalle Delegazioni Europee

Ore 10,00 Visita alla basilica di San Valentino

Ore 10.30 SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TERNI

Presentazione ai Sindaci di Terni, di Arrone e di Scheggino,

ai Consiglieri Comunali di Terni, di Arrone e di Scheggino, alla stampa

e alla cittadinanza della Delegazione Europea giunta a Terni

per conclamare la nostra città come CAPITALE DEI DIRITTI UMANI

Saluto delle autorità presenti ai Delegati Europei. Messaggi augurali da parte

di Sindaci di città europee per Terni capitale dei Diritti Umani.

Annuncio del progetto di Giampiero Raspetti e Paolo Leonelli della Strada

Umbra dei Santi: Camminando con Francesco e Valentino

Ore 12,30 Tour per: Cascata delle Marmore, Abbazia di San Pietro in Valle, aperipranzo

presso HORA MEDIA Ristorante, visita al Museo della Mummie di Ferentillo,

Collezione privata di Vladimiro Orsi: UNA FINESTRA SUL ‘900 – Monterivoso

(Ferentillo), Piediluco.

Piediluco

Società Canottieri Piediluco

Ore 19,30 Aperitivo. Cerimonia ricomposizione medaglie-simbolo consegnate nel 2016

e consegna di altre mezze medaglie. Annuncio degli studi per il territorio del

gruppo di studio e di progetto Terni Progetta.

Ore 20,30 Cena: Ricette dal libro Valnerina Golosa di Loretta Santini e Marco Barcarotti

rivisitate dallo Chef Matteo Barbarossa.

Ore 22,00 Pensiero Acustico in concerto

Consegna, da parte delle autorità presenti, ad ogni membro delle delegazioni

europee dell’acquaforte Pane quotidiano appositamente creata, quale primo

diritto umano, dall’artista ternano Massimo Zavoli per la manifestazione Terni,

città di San Valentino, capitale dei Diritti Umani.

Marco Turilli: Progetto di solidarietà RiFiorita

Edoardo D’Angelo: La Via Valentiniana

Paolo Leonelli: Il cammino di San Francesco

Don Claudio Bosi: Le vie di Valentino e Francesco

Consegna della targa LA PAGINA D’AMORE 2017.

Ore 23,00 Brindisi augurali di arrivederci al prossimo anno.

Venerdì 24 febbraio – Terni

Sala conferenze Camera Commercio

Ore 11,00 A cura della Associazione Culturale La Pagina – TERNI Progetta

Incontro Una nuova Terni. Prospettive e Progetti

Relatori Edoardo D’Angelo, Sergio Marigliani, Giampiero Raspetti,

Loretta Santini, Enrico Squazzini, Miro Virili

Da venerdì 24 febbraio a martedì 7 marzo

MOSTRA allestita dalla Associazione Culturale La Pagina:

La Valnerina – Percorso del Nera – Parco dei sibillibi – Parco fluviale del Nera

Arte e Cultura: documenti storici