RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO “GIULIO BRICCIALDI” DI TERNI

UN PASSO AVANTI NELL’ACCESSO ALLA CULTURA MUSICALE

Nel cuore di Terni, la biblioteca del Conservatorio “Giulio Briccialdi” ha recentemente riaperto le sue porte, promettendo agli studenti e ai docenti un accesso più ampio alle risorse culturali.

Già membro del polo bibliotecario della Regione Umbria, ma in una posizione, per così dire, ancora “dormiente”, la biblioteca si è rinnovata con un entusiasmante set di novità, offrendo un panorama completamente nuovo agli appassionati di musica e agli studiosi del Conservatorio. Una delle novità più significative è l’avvio all’inserimento delle risorse bibliotecarie nell’OPAC (Online Public Access Catalog) del Polo regionale umbro SBN UM1. Questa integrazione rappresenta un passo avanti cruciale poiché consente una consultazione online più ampia e agevole del patrimonio librario della biblioteca. Gli studenti e i docenti ora possono esplorare e accedere alle risorse con maggiore facilità e precisione, ampliando così le opportunità di ricerca e studio. Ma le innovazioni non si fermano qui. La Biblioteca del Conservatorio ha recentemente sottoscritto l’abbonamento alle banche dati musicali più autorevoli, aprendo così la strada per l’accesso remoto a una vasta gamma di risorse musicali. Questa sottoscrizione arricchisce il patrimonio della biblioteca e offre la possibilità agli utenti di esplorare archivi, partiture, registrazioni e altri materiali essenziali per lo studio e la pratica della musica, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Gli studenti potranno immergersi nelle opere dei grandi compositori, i docenti ampliare i materiali didattici e gli appassionati godere di un vasto repertorio di conoscenze senza precedenti.

Il Conservatorio di Terni arricchisce il suo patrimonio musicale con una donazione straordinaria

Il mondo della musica può considerarsi fortunato quando una vasta e variegata collezione di vinili viene donata ad un’Istituzione pubblica da un appassionato collezionista privato, e la fortunata Istituzione, in questo caso, è il Conservatorio “Briccialdi” di Terni.

Il nobile gesto non solo amplifica notevolmente le risorse del Conservatorio, ma offre anche un’opportunità unica di scoperta e apprezzamento per gli studenti e gli appassionati di musica del nostro territorio. La donazione, composta da circa 3000 pezzi di vinili di grande formato, abbraccia un ventaglio vastissimo di generi musicali, dall’opera alla musica sinfonica, garantendo una panoramica completa delle sfumature e della ricchezza della

produzione musicale fiorita nel corso del ventesimo secolo.

Una delle iniziative più rilevanti è la creazione di uno spazio dedicato all’interno del Conservatorio, un luogo che accoglierà questa preziosa collezione, costituendo non un deposito ma un centro dinamico dove studenti, docenti e appassionati potranno immergersi nelle meraviglie della musica, attraverso il suono “vintage” di questi supporti analogici. Il compito di riordinare e inventariare una raccolta così vasta e diversificata richiede competenza e dedizione. Il lavoro attualmente in corso presso il Conservatorio di Terni assicura la catalogazione accurata di ogni singolo vinile e, una volta completata l’opera di riordino, uno dei risultati più attesi sarà la possibilità di accesso a questa straordinaria collezione.

Eventi musicali al Conservatorio “Briccialdi”: un regalo per la stagione natalizia

In consonanza con l’entusiasmo legato alla riapertura della biblioteca e alla meravigliosa donazione, il calendario degli eventi natalizi musicali è altrettanto coinvolgente e ricco. Il Conservatorio ha pianificato una serie di concerti che iniziano con il Sax Quartet il 7 dicembre al circolo CLT Arvedi AST, seguito da un altro concerto dello stesso quartetto il 16 dicembre a Collescipoli.

Il momento culminante sarà il 20 dicembre con il concerto di Natale, in cui il coro e l’orchestra, diretti dal m° Massimo Gualtieri si esibiranno nella chiesa di Sant’Antonio insieme ad un ospite speciale, frate Alessandro.

Ma le festività non terminano qui. In aggiunta ad altri eventi in corso di programmazione, il 21 e 22 dicembre si svolgerà in sede il concorso Umbria Ensemble riservato agli studenti dei Conservatori di Terni e Perugia, offrendo un’occasione ai giovani talenti di mostrare le loro capacità musicali e contribuire alla diffusione della musica classica tra le nuove generazioni.

Insomma, con la riapertura della biblioteca e la straordinaria donazione di vinili, insieme alla serie di concerti e al concorso dedicato agli studenti, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” si prepara a concludere l’anno in bellezza, emergendo come punto di riferimento per coloro che desiderano immergersi nell’arte e nella bellezza della musica.



www.briccialditerni.it/