Attivo il nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – A.O. Santa Maria di Terni

Da quest’anno all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni è attivo il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) nei tumori del polmone non a piccole cellule, al quale partecipano specialisti di otto Strutture clinico-assistenziali.

Il PDTA per le neoplasie del polmone è una modalità di presa in carico del paziente che garantisce, in un contesto multidisciplinare, la centralità dello stesso. Un gruppo di specialisti dedicati si pone a disposizione del malato, per offrire un intervento tempestivo, integrato ed efficace.

Dal mese di febbraio è attivo il “Punto Polmone”, un ambulatorio co-gestito, per la prima volta, da chirurghi toracici e pneumologi al quale il paziente accede con richiesta del medico di medicina generale e dello specialista territoriale o ospedaliero.

Il paziente può chiamare l’ambulatorio del “Punto Polmone” dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, ai numeri 0744/205476 e 347/6721815, oppure può inviare una email all’indirizzo: puntopolmone@aospterni.it.

In alternativa, può rivolgersi al CUP con impegnativa per “visita di Chirurgia toracica”, specificando nelle note “Punto Polmone”.

Dal momento della presa in carico, il paziente viene inserito in un circuito diagnostico-terapeutico che assicura l’esecuzione di tutti gli accertamenti clinico-strumentali e degli eventuali trattamenti terapeutici entro termini temporali prestabiliti e più rapidi rispetto al percorso tradizionale.

Il paziente avrà come riferimento un medico e un infermiere professionale del “Punto Polmone”, che lo guideranno nelle fasi del percorso diagnostico e nel successivo eventuale percorso chirurgico. Attualmente, presso la Struttura Chirurgia Toracica di Terni, circa l’80% delle procedure chirurgiche resettive viene eseguito con metodiche totalmente mini-invasive, incluse le lobectomie, con una netta riduzione della aggressività chirurgica e recuperi post-operatori più rapidi e meno dolorosi per il paziente.