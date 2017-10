Prevenzione Donna: la Salute passa dall’informazione

TERNI 21 Ottobre 2017

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

LA BATTAGLIA SI VINCE

A COLPI DI PREVENZIONE

Sala Conferenze Ass.ne Culturale “La Pagina”

Via De Filis,7 – TERNI

Incontro gratuito rivolto a tutte le donne per dare informazioni a tutto tondo

su come fare una buona prevenzione e avere cura della propria salute.

a cura di:

Dott.ssa Lorella Fioriti

specialista in radiologia, ecografia e mammografia

Dott.ssa Carlotta Montagnoli

specialista in ginecologia e ostetricia

Dott.ssa Jessica Li Gobbi

Ostetrica, specialista in Riabilitazione del Pavimento Pelvico