Prepara la tua Pelle all’estate

I cinque punti fondamentali per preparare la vostra pelle all’estate…

L’obiettivo primario è quello di limitare al massimo i danni del sole e del mare. In ogni caso l’estate deve rappresentare non solo un periodo di recupero della forma fisica, un periodo di riposo dalle fatiche e dallo stress dell’anno e del lungo inverno, ma anche l’occasione per una rigenerazione del nostro organismo e della nostra pelle. Il viso, soprattutto nella stagione estiva, richiede cure particolari per via del sole, del sudore e della salsedine. Con il caldo e l’umidità si sente il desiderio di lavare il viso in continuazione recando un disagio alla pelle.

Ecco i 5 step da seguire:

1) Più ossigenazione al corpo e alla pelle.

Appena ne abbiamo l’occasione facciamo attività fisica all’aria aperta, almeno tre volte a settimana.

2) Pulizia a fondo della pelle.

Acceleriamo il rinnovo della pelle effettuando uno scrub del viso e del corpo: eliminiamo così cellule morte in eccesso, ispessimenti cutanei e punti neri.

Sottoponiamoci a sedute di linfodrenaggio per migliorare la

microcircolazione linfatica ed eliminare le tossine.

Beviamo più acqua (a basso contenuto di sodio) durante il giorno: almeno 2 lt.

3) Migliorare l’alimentazione.

Per ritrovare il nostro peso ideale può essere sufficiente seguire un’alimentazione ipocalorica in cui aumentare lievemente la quota proteica riducendo o eliminando momentaneamente i carboidrati raffinati come pasta e pane dando la preferenza a verdure, insalate e frutta di stagione ricca di antiossidanti come carote, pomodori, albicocche e kiwi.

Questa alimentazione ci aiuterà a perdere qualche chilo e contribuirà a disintossicarci: la nostra pelle diventerà più luminosa e bella.

4) Preparare la pelle al sole.

Almeno un mese prima dell’esposizione al sole cominciamo ad assumere integratori a base di betacarotene, licopene, polypodium leucotomos, vitamina c e resveratrolo: se in passato si sono presentati problemi di fotodermatite ed intolleranza al sole, questi si ridurranno o scompariranno. In ogni caso l’obiettivo primario è limitare i danni da stress ossidativo provocati dal sole. Preparare la pelle all’estate significa anche proteggerla.

5) Cura ricostituente per la pelle.

Prepariamoci all’estate rinforzando la nostra pelle nutrendola e proteggendola con cosmetici adeguati, ricordando che se viviamo in un clima caldo umido non bisogna esagerare con gli idratanti (preferire gel o sieri), mentre al mare o quando il clima è ventilato e secco, è bene idratare usando creme ed olii. Diamo la precedenza a quei prodotti contenenti alte concentrazioni di antiossidanti ed idratanti profondi (come acido ialuronico a basso peso molecolare).