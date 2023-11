PERCHE’ AMARE IL BOTULINO

Perche’ e’ un farmaco SICURO

Perche’ il suo effetto e’ dose- dipendente: il medico decide quanto usarne per ottenere l’effetto desiderato

Perche’ ATTENUA i segni di espressione e sembriamo meno stanchi (anche quando lo siamo)

Perche’ se correttamente infiltrato preserva la mimica

Perche’PREVIENE la formazione delle rughe di espressione

Perche’ mi permette di creare con precisione la modulazione che voglio PERSONALIZZANDO il risultato

Perche’puo’ essere effettuato tutto l’anno

Perche’ non c’e’ un paziente che non sia contento. Non c’e’!

Perche’ NON GONFIA ma DISTENDE

ALCUNE CURIOSITA’ IN MEDICINA ESTETICA.

COS’E’ LA JAWLINE CONTOURING E’ una tecnica usata in medicina estetica basata su iniezioni di acido ialuronico o di idrossi-apatite di calcio per ridefinire i contorni della linea mandibolare (Fig. 3).

COS’E’ LA TECNICA TEXAS Attualmente molto trendy, prevede l’impianto di acido ialuronico o idrossiapatite di calcio per modificare il profilo mandibolare. questa tecnica si usa se la paziente vuole creare un angolo mandibolare squadrato, se vuole correggere un mento sfuggente o nei casi di lieve rilassamento cutaneo per correggere la Jawline, ossia il bargiglio.

COS’E’ LA TECNICA RUSSIAN LIPS Proveniente dalla RUSSIA, e’ il riempimento migliore con effetto piu’ naturale possibile per labbra sottili, a base di ACIDO IALURONICO. Avviene con aghi molto sottili e corti. Le micro-iniezioni si effettuano lungo il bordo del vermiglio in direzione verticale, in modo perpendicolare al labbro superiore in modo da accentuare l’arco di Cupido e l’eversione del labbro stesso,evitando il bruttissimo e temuto effetto’’ papera’’ ossia le DUCK LIPS

Dr.ssa Alessandra CRESCENZI—Medico estetico

Ambulatorio presso Servizi Sanitari

Via C.Battisti,36 C – 05100 TERNI

Riceve su appuntamento – Tel. 338 6829412