OTTOBRE ROSA

Il Carcinoma mammario è il più frequente delle neoplasie femminili, 55.000 nuovi casi stimati nel 2020.

Ad oggi sappiamo che l’80 % delle donne sopravvivono oltre i 10 anni.

A tutte l’età il tuo ruolo è fondamentale nella prevenzione.

Nella quotidianità presta attenzione:

All’alimentazione

1. mangia verdure (a foglie), frutta e fibre;

2. evita soprappeso e obesità;

ad Alcool e fumo (elimina o limita il consumo);

Proprio ad ottobre avrà inizio l’auspicato progetto “PREVENZIONE A SCUOLA”

Il mese di ottobre come noto è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore mammario. Nell’ambito di questo mese è organizzato dall’assessorato scuola e servizi educativi del comune di Terni un primo incontro sulla prevenzione rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che si terrà il 16 ottobre in orario 9.00/11.00 presso Palazzo Gazzoli, sala blu.

Seguirà poi un secondo incontro pomeridiano con le mamme che accompagnano studentesse minorenni, del quale si darà informazione a breve.

Saranno queste occasioni per parlare della prevenzione primaria, con particolare riguardo all’autoesame e all’autopalpazione, non trascurando l’ambito delle malattie sessualmente trasmesse, presidi e vaccinazione per papilloma virus.

Uomo e Donna non dimenticatevi l’Autoesame che può esservi “insegnata”

in corso di visita senologica.

Dott.ssa Marina Vinciguerra

Senologia – Chirurgia Oncoplastica della Mammella – Ecografia Senologica

