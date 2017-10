Benefici sulla pelle contro rughe e acne

L’OSSIGENO TERAPIA ESTETICA È UN TRATTAMENTO MIRATO A BLOCCARE L’INEVITABILE INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

Con il passare dell’età, la pelle del viso perde progressivamente elasticità e tonicità a causa dell’incapacità cellulare di trattenere ossigeno.

CHE COS’È?

L’ossigeno terapia-estetica è una tecnica mirata a stimolare la produzione di ossigeno, fattore molto importante per la pelle, in quanto è in grado di favorire sia la crescita delle cellule dermiche che di garantirne la vitalità. Con la perdiata progressiva di ossigeno nei tessuti, la pelle del viso tende, nel tempo, a ricoprirsi di rughe e macchie, ad avere un colorito spento ed un conseguente rilassamento dei tessuti.

Con l’ossigenoterapia viso, invece, il procedimento di invecchiamento si arresta, grazie all’introduzione nella pelle di una elevata concentrazione di ossigeno che va a riattivare il collagene e l’elastina.

Con questa particolare terapia, in grado di bloccare il procedimento di invecchiamento CUTANEO con risultati immediati, si può ottenere una pelle più compatta, contorni del viso più netti e tonici, le macchie tendono a schiarirsi e si ha una distensione delle rughe. Eccezionali anche i risultati su acne, su impurità e sugli stati cicatriziali.

L’ossigeno terapia non ha effetti collaterali o controindicazioni, in quanto non rappresenta un trattamento estetico invasivo. Le potenzialità dell’ossigeno sono note da tempo nel campo estetico.

L’ossigeno aumenta la circolazione sanguigna, andando così a migliorare il metabolismo cellulare e accelerando i processi di guarigione, riduce le irritazioni, ha effetto antinfiammatorio e antibatterico.

Per poter sfruttare questi benefici anche nel campo estetico per contrastare il crono-aging e la perdita di elasticità cutanea, esistono oggi apparecchiature che permettono di veicolare l’ossigeno con eventuale aggiunta di princìpi attivi nel tessuto epidermico. La propulsione di ossigeno rappresenta una validissima alternativa a metodologie più invasive per il ringiovanimento cutaneo.

Prima di iniziare il trattamento, verrà eseguito un esame obiettivo della pelle e tutte le informazioni acquisite e le foto, prima e dopo, verranno conservate in una scheda personale per poter monitorare così i risultati ottenuti.

TRATTAMENTO:

Il trattamento inizia con una detersione della pelle del viso per eliminare residui e grassi. Per rendere la pelle più permeabile e recettiva all’ossigeno, si eseguirà una microdermoabrasione, tecnica non invasiva che, attraverso un manipolo con diversi tipi di testine, a seconda del tipo di pelle e delle zone del viso da trattare, esercita un peeling meccanico finalizzato all’eliminazione delle cellule dello strato corneo e la stimolazione del ricambio cellulare. Seguirà la penetrazione di ossigeno, acido ialuronico e un complesso vitaminico. Durante questo procedimento il soggetto ricevente avvertirà una piacevole sensazione di freschezza, riempimento, ossigenazione e nutrimento della propria pelle.

Successivamente, si passerà alla posa di una maschera di tessuto non tessuto ricca di princìpi attivi per circa 15/20 minuti e per ultimare il trattamento si eseguirà un massaggio biostimolante e rilassante.

L’ossigeno terapia è indicata per tutti i tipi di pelle ed ha un effetto immediato; la pelle è più luminosa, migliora la texture cutanea ed il viso è più disteso. Bisogna però tenere ben presente che il turnover cellulare dura 28/35 gg., ragion per cui potrebbe essere necessaria un’altra seduta. A seconda della problematica cutanea da trattare, il trattamento completo dura comunque non più di 4 sedute.

