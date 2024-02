NUOVI TRATTAMENTI DI ESTETICA AVANZATA

PLASMA & SOFT PLASMA

L’EFFICACE E NON INVASIVO TRATTAMENTO DI LIFTING CON RISULTATI DI TRATTAMENTO ECCEZIONALI, ANCHE SENZA INTERVENTO

PLASMA

trattamento lifting altamente efficace e non invasivo con risultati eccezionali e indolore

nessun anestetico

rassodamento immediato e riduzione delle rughe

3 volte più efficace del microneedling

SOFT PLASMA

trattamento mirato per la riduzione istantanea delle rughe e di pelli problematiche come acne o cicatrici da acne

soluzione alternativa per la chirurgia

risultati immediatamente visibili

ripara e inverte i segni dell’età

NEEDLING

IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL METODO PLASMA PER LA STIMOLAZIONE OTTIMALE DELLA PELLE.

A questo scopo verrà creato un piano di lifting personalizzato in base alle esigenze della vostra pelle. Con il supporto Micro Needling la pelle viene stimolata a produrre collagene ed elastina e ne viene favorito il rassodamento.

Si possono effettuare anche trattamenti esclusivi di Micro Needling: con l’apposito supporto, costituito da 20 sottili aghi multifunzione in acciaio inossidabile, è possibile ridurre il tessuto cicatrizzato, le smagliature e le rughe.

EVEN SKIN GLOW

PER UNA PELLE DALL’ASPETTO UNIFORME SENZA FONDOTINTA.

efficace anti-età dal fresco effetto glow con un solo prodotto

carnagione uniforme senza trucco

si possono camuffare iperpigmentazioni, occhiaie e lentiggini

trattamento di arrossamenti, impurità e pori dilatati

dona luminosità alla pelle pallida e stanca

miglioramento già dalla prima seduta

nessun effetto collaterale

trattamento delicato e indolore

nessun cambiamento nei pigmenti della pelle

l’effetto dura fino a sei mesi

MICROBLADING e TRUCCO SEMIPERMANENTE

PER VALORIZZARE IL TUO SGUARDO E ACCENTUARE LA TUA BELLEZZA.

Il Microblading è un genere di trucco semipermanente che dona un effetto ultra realistico. Prevede l’introduzione del pigmento direttamente sotto la cute al fine di creare un disegno delle sopracciglia durevole nel tempo. Non si tratta tuttavia di vero e proprio “tatuaggio” bensì di dermopigmentazione. Ideale per avere sopracciglia curate e definite alla perfezione.Anche in presenza di asimmetrie o forme scorrette delle sopracciglia, il trucco semipermanente offre soluzioni soddisfacenti e di lunga durata.

È possibile inoltre ottenere labbra dal contorno ben definito e dall’ aspetto più tonico e voluminoso. La colorazione perfetta delle labbra assicura un effetto “trucco perfetto” prolungato nel tempo.

