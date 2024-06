“ Nuove accoglienze a Villa Sabrina “

La terapia occupazionale di Villa Sabrina rientra nel Piano Individuale di Assistenza come progetto finalizzato al recupero funzionale di ogni Ospite.

Ogni progetto di riabilitazione psicofisica viene strutturato in modo allegro e giocoso, senza far pesare eventuali disautonomie ma stimolando le capacità residue di ogni Ospite al fine di far contribuire tutti, per la propria parte, alla realizzazione di oggetti visibili ed utili.

Dai lavori di Arteterapia e Terapia Occupazionale del mese di maggio, seguiti dalla pittrice Ory Tartari è nato il progetto “La via delle rose e dei nidi “, sono nati nuovi alloggi per gli uccellini che giornalmente vengono a visitare e portano allegria alla nostra struttura.

Tutti gli Ospiti si sono scoperti geometri, architetti, muratori e carpentieri, hanno evidenziato i bisogni degli uccellini, dove potevano appoggiare i piedi per mangiare, la realizzazione di un tetto, come entrare nei nidi, nidi per uccellini maschi, nidi per femmine e nidi d’amore.

Un progetto entusiasmante che ha visto una grande partecipazione terminata con la scelta del luogo dove appenderli per poterli ammirare e verificare che abbiano da mangiare e che siano da riparo dal caldo e dalle intemperie.

