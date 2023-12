Trattamenti per rinforzare cute e capelli

Finite ormai da tempo le vacanze estive che ci hanno regalato un aspetto riposato e salutare, spesso la pelle ed i capelli necessitano di maggior cura ed attenzione.

Utili in questo periodo dell’anno trattamenti di medicina estetica che aiutino a rinnovare ed idratare la pelle come PEELING, BIORIVITALIZZAZIONE, BOTULINO E BIOBOTULINO.

E trattamenti che aiutino a rinforzare i capelli ed il cuoio capelluto per rallentare la perdita di capelli caratteristica di questo periodo come PRP, HAIR FILLER.

PERCHE’ FARE UN PEELING VISO, COLLO, DECOLTÈ?

Per ridurre l’iperpigmentazione, favorire il rinnovamento cellulare e ridurre le imperfezioni della pelle dopo il fotodannegiamento solare, nonche’ eventuali cicatrici da acne.

Molteplici sono le sostanze che possiamo utilizzare singolarmente o in

associazione tra loro per questi scopi: ACIDO GLICOLICO, AC. SALICILICO, AC. PIRUVICO, AC. MANDELICO, AC. TRICLOROACETICO .

COS’E’ LA BIORIVITALIZZAZIONE?

E’ un trattamento medico che si avvale di piccolissimi depositi intradermici di sostanze che favoriscono la produzione di collagene, acido ialuronico endogeno, elastina e che favoriscono il rinnovamento cellulare e l’idratazione cutanea donando alla stessa piu’ luminosita’,elasticita’,compattezza.

…..E PERCHE’ NON USARE LA TOSSINA BOTULINICA ED IL BIOBOTULINO?

La tossina botulinica è utilizzata per ridurre le rughe di espressione nella parte superiore del volto, mentre il biobotulino combina botulino, acido ialuronico, amminoacidi e vitamine per migliorare la pelle in tutto il viso, con effetti positivi sulla produzione di sebo, luminosità e texture. Inoltre, per i capelli, si può applicare un mix di acido ialuronico, peptidi biomimetici e vitamine noto come HAIR FILLER insieme al PRP (Plasma Ricco in Piastrine) per rendere i capelli più forti, prevenire la caduta e il diradamento, e mantenerli sani.

Ebbene, non perdiamo tempo… corriamo a riparare i danni cutanei e non solo

che il sole potrebbe aver innescato su di essa.

CONSULTA IL TUO MEDICO ESTETICO O DERMATOLOGO !

