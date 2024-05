Non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente

Esistono delle variabili che riguardano il diverso modo di invecchiare degli anziani, probabilmente riconducibili agli stili di vita, alimentazione ed a fattori genetici individuali che condizionano il processo di invecchiamento fisiologico di organi e tessuti.

E’ importante restare attivi sia fra le mura domestiche che in residenza protetta in quanto il movimento aiuta a prevenire i rischi di malattie croniche come obesità, diabete, affezioni cardiovascolari e la ginnastica rientra fra le attività più indicate per gli anziani: l’esecuzione di movimenti lenti e graduali permettono di maturare più consapevolezza del proprio corpo e di prevenire infortuni e cadute.

A Villa Sabrina viene svolta 2 volte a settimana l’attività di ginnastica collettiva dolce con professionisti del settore riabilitativo, proponendo ai nostri Ospiti dei “Giochi” per stimolare la motivazione al movimento e favorire le emozioni positive utilizzando il sorriso come strumento attivo degli esercizi proposti.

Si raggiungono così facili obiettivi, vengono accettati più facilmente gli esercizi da svolgere ed il risultato dell’attività fisica aumenta l’autostima, rilassa la mente e coinvolge tutti i presenti in un beneficio collettivo.

