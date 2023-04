Nel nostro cielo aerei da guerra, due volte nella storia

Nel 1943 Terni fu bombardata. Il cielo della conca ternana fu percorso da bombardieri i cui obiettivi erano a terra: fabbrica d’armi, acciaieria, impianti di produzione idroelettrica. La documentazione fotografica delle distruzioni e i racconti ci sono in abbondanza.

Nel 103 avanti Cristo la conca non fu bombardata perché l’obiettivo della battaglia aerea che si svolse nel suo cielo erano i mezzi aerei dell’avversario. Fu una battaglia aerea. Fantasia? No. Lo racconta lo storico Plinio Secondo detto il Vecchio. Nato a Novum Comum (oggi è Como) nel 23 dopo Cristo, morto a Stabia nel 79, quando partì con la flotta imperiale romana stanziata a Capo Miseno – di cui era il comandante – per soccorrere i cittadini che stavano subendo l’eruzione del Vesuvio e non fece più ritorno, ucciso dalle esalazioni venefiche giunte fino al mare sulla costa di Stabia.

Plinio il Vecchio Scrisse molto ma l’unica opera pervenutaci è la Naturalis historia, un’opera poderosa, un’ enciclopedia di 37 volumi che tratta molte discipline: geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, mineralogia, dei metalli e storia dell’arte. All’enciclopedia di Plinio hanno attinto scrittori e studiosi, docenti del medioevo e anche dopo, nel periodo rinascimentale. È una fonte storica tra le più preziose e complete.

Nel libro I di Naturalis historia Plinio racconta un evento accaduto nel cielo della conca ternana, anche se a quel tempo nessuno avrebbe potuto chiamarla così perché il nome della città era Interamna.