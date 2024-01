MESE DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la prima causa di morte nel mondo, eppure sono patologie di cui si conosce molto bene i fattori di rischio, quali per esempio:

SOVRAPPESO

Il sovrappeso, in particolare, rappresenta da sempre per il cuore

un importante fattore di rischio, troppo spesso sottovalutato.

IPERTENSIONE

Si considera desiderabile una pressione che non supera i 130 mmHg per la sistolica e gli 80 mmHg per la diastolica. il valore della pressione varia normalmente nel corso della giornata: aumenta al mattino, con lo sforzo, le emozioni, il freddo o il dolore e diminuisce con caldo, riposo e il sonno. si parla di ipertensione quando la pressione arteriosa supera i valori di 140 su 90 mmHg.

COLESTEROLEMIA

Il colesterolo è una molecola della classe dei lipidi (o grassi) che costituisce la membrana delle nostre cellule, è prodotto per la maggior parte dal fegato e viene utilizzato nella sintesi di alcuni ormoni fondamentali ed è molto importante per la produzione di vitamina D. Un eccesso però nel sangue può essere molto dannoso per cuore, arterie e cervello e può portare alla formazione di placche aterosclerotiche le quali restringono i vasi e ostacolano il passaggio di sangue. È per questo che bisogna fare molta attenzione anche all’alimentazione.

DIABETE

Tra i nutrienti che assumiamo con l’alimentazione sono fondamentali carboidrati o zuccheri, tra cui il glucosio è quello usato più facilmente dall’organismo per produrre energia. le persone malate di diabete non producono affatto insulina (diabete di tipo 1), ne producono poca o non sono in grado di usarla come dovrebbero (diabete di tipo 2): questo provoca un innalzamento del livello del glucosio nel sangue, cioè un aumento della glicemia. si parla di diabete quando la glicemia misurata digiuno almeno due volte a distanza di una settimana è uguale o superiore a 126 mg/DL.

FUMO

Il fumo riduce la quantità di ossigeno che arriva al cuore, aumenta la pressione sanguigna e il battito cardiaco, danneggia le arterie favorendo la vasocostrizione, lo spasmo e favorisce le malattie aterosclerotiche.

