RISCHI E BENEFICI DELLE PROTESI AL SENO

Il seno è stato sinonimo di femminilità in molte culture, fin dagli albori della storia dell’uomo.

Il desiderio di un seno bello e proporzionato alla propria figura è comune a molte donne.

Per questa ragione la mastoplastica additiva, cioè l’intervento di aumento volumetrico del seno tramite l’inserimento di protesi mammarie, è uno degli interventi richiesti con maggiore frequenza al Chirurgo Plastico.

La mastoplastica additiva è senz’altro il metodo più sperimentato e sicuro per aumentare le dimensioni del seno in modo permanente.

Si calcola che un numero minimo di almeno 35 milioni di donne siano state impiantate con protesi mammarie nel mondo dagli anni 60 ad oggi.

Sappiamo dunque molto su questa tecnica chirurgica, sui suoi vantaggi, i limiti, le possibili complicanze.

Le industrie, nel corso di questi decenni, hanno prodotto una vasta gamma di protesi mammarie diverse per involucro, contenuto, consistenza, forma e dimensioni.

Non sono mancate però le polemiche circa la qualità e la sicurezza relative ad alcuni tipi di protesi mammarie.

Di recente è stata definita una patologia, denominata ALCL (linfoma anaplastico a grandi cellule), che può presentarsi in rari casi di pazienti portatrici di un certo tipo di protesi mammarie. Attualmente, a fronte di milioni di protesi impiantate, il numero di casi di questa patologia appare molto limitato e la maggior parte di queste pazienti guarisce attraverso l’asportazione delle protesi e delle capsule periprotesiche*

Per questa e per molte altre ragioni, una donna che sia intenzionata a sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva, deve considerare che la scelta della protesi più adatta al proprio caso è molto delicata ed è bene affidarsi a un Chirurgo Plastico esperto della materia con il quale dovrà instaurare un rapporto di fiducia per avere informazioni corrette e aggiornate.

Dopo l’intervento, inoltre, è importante che la paziente si sottoponga a regolari controlli di follow-up.

*Informazioni della associazione italiana di chirurgia plastica estetica AICPE

