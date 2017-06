Massaggio preparto e del neonato

MASSAGGIO PRENATALE

La gravidanza è caratterizzata da profondi cambiamenti fisiologici.

Si tratta di un momento e di uno spazio in cui la donna ritrova il proprio corpo attraverso la percezione delle modificazioni che avvengono in lei.

Questo significa che durante i nove mesi, in cui vi sono inevitabili modificazioni fisiche molto evidenti, avvengono anche cambiamenti della percezione del proprio corpo e di conseguenza dell’immagine di sé. Infatti la donna fissa i propri vissuti mentali su sensazioni fisiche nuove per lei, come per esempio la pienezza del corpo che le impedisce il libero movimento, l’espansione dell’addome che gradualmente diventa sede di una nuova vita.

La donna passa, durante la gravidanza, da sensazioni superficiali a sensazioni più profonde, inizia a sentire i movimenti del suo bambino nel proprio corpo. La gravidanza può essere vissuta con emozioni di gratificazione o con difficoltà. Tutto ciò avviene in modo rapido; la donna vede e sente il proprio corpo cambiare e ne può essere spaventata, anche se profondamente gratificata. Attraverso questo suo mutamento, la futura madre può sentire di nuovo parti del suo corpo dimenticate.

Con il massaggio questo recupero avviene attraverso il piacere, con un contatto morbido, avvolgente con il quale la donna modifica l’immagine cristallizzata di alcune parti corporee e giunge alla riscoperta di sé. Il massaggio preparto deve dunque condurre la donna a recuperare il proprio corpo, in un contesto di dolcezza, che la porti a modificare la sua identità di donna e di futura mamma che accoglie in un corpo morbido e gioioso il proprio bambino.

OBIETTIVI DEL MASSAGGIO PRE-PARTO

Il massaggio prenatale aiuta le necessità del corpo, della futura mamma, nel corso delle varie fasi che si concludono con il parto.

Il suo scopo è quindi quello di sostenere la gestante sia sul piano fisico che su quello emozionale.

In occidente, infatti, la popolarità e la diffusione del massaggio in gravidanza e del neonato, sono in continuo aumento, poiché sempre più se ne comprende l’estrema utilità.

SUL PIANO FISICO

Facilita il drenaggio dei liquidi venosi e linfatici, specialmente negli arti inferiori, così da prevenire una eccessiva dilatazione e stasi venosa;

Riduce i gonfiori delle mani e dei piedi; il peso della pancia contrasta il ritorno venoso, creando gonfiore e pesantezza generale;

Sollievo delle articolazioni agli arti inferiori e alla zona lombare, particolarmente interessata dal peso che devono sopportare nel corso dei nove mesi;

Sollievo al collo e alla schiena, provati dallo squilibrio dei muscoli e dalla relativa modificazione posturale;

Aumenta l’elasticità alle ossa del bacino, attraverso una stimolazione dolce delle articolazioni, grazie ad esercizi semplici indicati per questo periodo, preparando la gestante ad affrontare il parto nella migliore condizione fisica;

Allevia infiammazioni e dolore al nervo sciatico;

Allevia mal di testa e congestione del seno;

Aiuta a mantenere una corretta postura.

RACCOMANDAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Il massaggio prenatale non presenta problemi di sicurezza per la salute della donna, ma è bene che l’operatore s’informi su eventuali situazioni fisiche che possono essere avvertite durante la gravidanza, prima di iniziare il massaggio.

Il massaggio può essere praticato solo dall’inizio del 4° mese di gravidanza e soltanto in situazioni fisiologiche normali.

È CONTROINDICATO IN CASO DI…

Perdite di sangue o di liquido, diabete, malattie contagiose, febbre, vertigini, pressione alta e dolori addominali.

Il massaggio neonatale è adatto per neonati e per bambini più grandi ed è molto comunicativo e rilassante, se fatto dalla madre stessa. Il benefico effetto del massaggio al neonato e al bambino elimina le tensioni causate dalla posizione fetale prima del parto, aiuta a superare lo stress del parto naturale ecc. Agisce sul sistema circolatorio e sull’ossigenazione delle cellule, elimina le tossine, aiuta la digestione eliminando dolori e gas nella pancia.

