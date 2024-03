MAGNEDDORMI… “EPPUR SE MÒE!”

L’andru ggiornu me so’ ccumbinatu a ppassa’ sotto casa de ‘n amicu mia che stéa ‘ssettàtu, menzu ‘ddormentatu, su ‘na spècie de panchina llà dde fòri e… a cumpa’…me pòzzo ‘ssetta’ ‘nch’io?… aho!?… pe’ sfasciàmme li castillitti hai troàtu lu momentu ggiustu… me voléo fa’ ‘na pennichétta ccucì pe’ ‘n par d’ore no’ mme movéo de pezzu… ‘rmài è jita… ‘ssèttate pure… vàrda che ttu non te ne rénni cuntu… anche se ddormi non poli mai sta’ fermu… lu dici tu… se m’appénnico… io me mòo sulu quanno ciò li mazzamurilli… no’ mm’hai capitu… te voléo di’… che tte pare da sta’ fermu ‘nvece stai a mmòete a 30 chilometri a lu secondu ‘nzieme a la Terra ‘ttornu a lo Sole… anzi a èsse pignoli… vistu che la Terra ròta anche su sse stessa… a sseconnu de lu momentu de la ggiornata stai a ‘nna’ quarche ccentinaju de metri ‘n più o in mmeno…e ppo’ ‘nzieme a lo Sole stai a rrota’ ‘ttornu a lu centru de la Via Lattea a 220 chilometri a lu secondu…e cco’ ‘sta galassia nostra… stai a ‘nna’ verso quella de Andromeda a 130 chilometri a lu secondu… e ‘nzieme a essa stai a ‘nna’ a 600 chilometri sempre a lu secondu… verso ‘n andru gruppu de galassie che sse stònno a ‘llontana’ a… t’ha datu ‘na svurdicàta d’occhji e… a ‘Stròfilu!?… sì ssempre lu sòlitu… me stai a ffa’ ggira’ la capòccia… e mmo’ li mazzamurilli me pijono senz’andru… ccucì quarche andru muviméntu ‘n più me cce scappa de sicuru… a ‘n cèrtu puntu da ‘n terrazzu sintìmo a jama’… Magneddormi!?… fra ‘n bo’ te cce vène la muffa su ‘ll’assettàturu… ‘n sindi mi’ moje?… me sta sempre a ddi’ che mme mòo pocu… dijelo ‘n bo’ tu se qquantu muvimentu che stò a ffa’… che a mme no’ mme cce crée!

Paolo Casali