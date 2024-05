Le vacanze sono ormai un ricordo sbiadito e pure può capitare che sulla pelle restino segni ben visibili delle ore passate sotto il sole. Ti ritrovi con le macchie scure sul viso? Si tratta di un eccesso di melanina il pigmento scuro che assicura l’abbronzatura e che in qualche caso non viene eliminato, la colpa è dell’invecchiamento cutaneo causato dai raggi UV, ma anche di pillola anticoncezionale, squilibri ormonali, uso di ceretta o profumi prima di esporsi al sole ma non preoccuparti.

Per te c’è una buona notizia: le macchie solari si possono schiarire. Esistono prodotti cosmetici che affiancati magari a trattamenti ad alta tecnologia possono risolvere questi problemi.

CHE TIPO DI MACCHIE SOLARI HAI ?

PUÒ ESSERE UN MELASMA O UNA LENTIGO

Il melasma o cloasma di colore grigio marrone può comparire su fronte ,zigomi il labbro superiore si presenta nelle donne con un fototipo scuro ma la pillola o gli antibiotici la possono scatenare anche nei fototipi chiari la causa principale sono i fattori ormonali altri fattori di rischio sono la ceretta e l’uso di creme profumate o profumi prima di esporsi al sole questo tipo di macchie non durano tutta la vita dopo 3 o 4 anni tendono a scomparire da sole ma ricompaiono non appena ci si espone ai raggi UV ecco perché è importante proteggersi con prodotti solari con SPf alto meglio se 50 +.

Le lentigo Solari o simili sono chiazze di grandezza variabile di colore bruno che affiorano principalmente su viso, dorso delle mani o decolletè ma anche sulle spalle o sulla schiena, si formano in genere dopo i quarant’anni ma fanno capolino anche in giovane età per predisposizione genetica. Le cheratosi Aitimene o solari sono piccoli rilievi scuri irregolari e ruvida al tatto provocati da un’eccessiva esposizione al sole compaiono in genere dopo i quarant’anni in zone esposte alla luce.

Sono le macchie più comuni e sempre più diffuse negli uomini, in particolare sul fronte cuoio capelluto in alcuni casi le cheratosi possono trasformarsi in un in un tumore maligno della pelle l’epitelioma se la cheratosi sono molto piccoli e superficiali si possono curare con prodotti cheratolitici cioè pomate a base di acido salicilico o di urea che aiutano ad ammorbidire la pelle ne favoriscono la desquamazione eliminando le cellule morte.

MACCHI SOLARI: COME ELIMINARLE?

Il peelig è un trattamento adatto sia al melasma sia a lentigo solari o senili.

Si tratta di un trattamento esfoliante a base di acido glicolico o mandelico talvolta vengono usati anche Peeling di acido retinoico.

