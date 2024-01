LU ‘STRÒNUMU… LU ‘SDRÒLIGU… LU ‘STRÒFILU

L’andru ggiornu stéo a jacchiera’ co’ ‘n amicu mia e issu… sindi ‘n bo’… t’ho vistu sempre che stai co’ la capòccia sempre agguarda’ lu célu… ma che ssì ‘nu ‘strònumu o ‘nu sdròligu?… noo… so’ ssulu ‘nu ‘stròfilu… me sà se vve abbraccicàte séte compàgni!?… beh… tutti e ttre c’émo a cche ffa’ co’ ll’astri… però lu ‘strònumu li studia soprattùttu pe’ llaoru, lu ‘sdròligu ‘nvéce pe’ ffatte l’uròscupu e lu ‘stròfilu sulu pe’ ppassione… ???… te vedo ‘n bo’ marfidàtu… vòjo famme ‘ntènne mèjo… …c’è lu ‘strònunu che scruta… tutti l’astri ‘ntornu a nnoi e lu ‘sdròligu ch’ajuta… a ssapé’ che ffanno a noi.

Co’ ‘lli ggèni d’ogni scienza… ce se snòbba ‘n bo’ per unu… mentre ‘n tembu ‘n cunfidènza… me paréono tutt’unu. Che cce ‘mporta se le stelle… ce potranno stimola’… ‘bbàsta sulu lo vedélle… pe’ ssintìsse scarretta’… e ppo’… …tra ‘strònumu e lu ‘sdròligu… lu ‘stròfilu sta bbene… è ‘n bo’ lu tèrzu ‘ncòmmidu… ma a qquilli je convène.

Issu scruta e sempre ‘ttèntu… e ppo’ scatta tante fòtu… mentre spera ‘n quarch’eventu…su lu célu più rremòtu.

Issu scopre nebbulose… le nòe e supernòe… ‘steròidi e andre cose… pure se ffòri piòe. Ce perde tante ore… non dimo ch’è ppatitu… è ssulu ‘n amatore… de lu célu più ‘nfinitu… …me so’ spiegàtu mejo?… a ddi’ la verità t’éo capìtu mèjo prima!

Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link:https://youtu.be/mOdz9bVfmyM

Paolo Casali