LU PISCATORE ‘CULÒGGICU

Ce sta ‘n amicu mia ch’è ffissatu pe’ la Vallirìna… e ffino a qqui gnènte da di’… perché tutti ‘lli paisìtti vicini a lu Nera so’ ‘na meravija… ma è cche ttutte le sittimàne me sta facènno ‘na zzaganèlla che vvòle ji a ppésca co’ mme… ma me tòcca aécce vòja… aggià che dda lu fiume ‘lli paisìtti se scèrnono pocu ma ppo’ mesà che le tròte ‘n ce stonno… perché anche quanno ce semo ‘nnati, tantu tembu fa, no’ nne pijava mancu una. Io pe’ nun sintìllu più e ppo’… datu che ppure la moje me s’è rraccommannàta d’accompagnàllu perché parecchie vòrde è ccascatu drento a lu fiume e non sa nota’… a ‘stu puntu… ggiustu pe’ non famme rimòrde la coscienza ho cidùtu. Ccucì… ‘rriàti su ppe’ Arrone…émo ttraversàtu ‘n campu e subbitu, co’ ‘na ritìna e ‘na canna da pesca co’ lu cucchiarìnu, è scisu ggiù ppe’ lu fiume mentre io lu stéo a ccontrolla’ da sopre. T’ha ‘ncuminciàtu a llancia’ e arlancia’ lu cucchiarinu… ‘gni tantu se sintìa a sfrasca’ e smugnura’… lu tembu passàa e io vvedènno che issu se spostava sempre più ssu j’ho fattu… ma ‘n do’ vòi ‘rria’… a Ssanta Natòja?… ‘n quillu mentre… s’è ‘ntìsu ‘nu scoppàcciu e ‘nu sbaccajàméntu… scénno ggiù lu fiume e mme tte lu vedo ‘ssettatu su lu ciju… tuttu bbagnàtu co’ le gamme a bbagnu e cco’ la canna rotta su ppe’ le mano e… ma che vvai smugnurànnu?… Zzittu ‘n bo’… pe’ scavarga’ ‘n cupertone de ‘na macchina ciò ‘nciampicàtu… pe’ ffurtuna che nn’éo pijatu mancu ‘na tròta… sinnò lu Nera l’éo ‘rpopolàtu!… Artornàmoce e… stémo ‘ttènti che llungu lu fiume tra bbuttijétte e llattine… de robbàccia ce ne sta ‘na catèrva… Aho’… e cch’è ttuttu ‘llu sbrilluccicaméntu su ppe’ ll’arberi… ma ‘n zo’ ccucchiarìni?… scì… so’ li mia… bbrau… non si’ come quilli che bbuttono la monnézza pe’ tterra… tu cì che ssi’ ‘culòggicu!



Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link:

https://youtu.be/FcRE3NfG1jU?si=7cih7vSMXa2LE8a8

Paolo Casali