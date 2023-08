LOTTA AL DISAGIO GIOVANILE A TERNI

NUOVE DROGHE. NUOVE TENDENZE.

Lo scorso 19 maggio 2023, presso la sala conferenze della Biblioteca di Terni, si è tenuto un Convegno promosso dall’Ordine dei Medici e dalla Provincia, che ha visto la partecipazione di Dirigenti Scolastici, docenti, medici, neuropsichiatri, operatori sociali, istituzioni cittadine per affrontare in maniera integrata un’emergenza sociale e sanitaria. Molto spesso, purtroppo, le cronache cittadine riportano ricorrenti episodi di spaccio di droghe ed un abuso attivo delle stesse, con risvolti spesso drammatici. Dunque, informare e formare, prendere coscienza dei nuovi trend emergenti post lockdown. Cannabis e Marijuana sono passate di moda, a favore degli NPS, ovvero di cannabinoidi e catinoni sintetici, Fentanyl, Benzodiazepine e Destrometorfano.

Le nuove droghe online sono più di duemila, si acquistano facilmente su Internet, social, siti commerciali, dark web, eventi locali. La società ISSED (International Society for the Study of Emerging Drugs) è costituita da un gruppo di ricercatori che studiano le nuove sostanze a livello mondiale, unitamente alle modalità per prevenirne l’utilizzo e salvaguardare la salute della popolazione. Gli studi hanno messo in evidenza che l’uso è volto ad aumentare le prestazioni delle facoltà psichiche e fisiche, infatti molto spesso vengono assunte anche dai frequentatori assidui di palestre. Pasticche multicolore per perdere peso e tonificare la muscolatura. Dopo la pandemia c’è stato uno sconvolgimento delle vite umane. Depressione, ansia, disagio mentale, brain fog o “nebbia cognitiva”, squilibri psicofisici. Quali sono le conseguenze? In primis l’isolamento dal reale, poi l’alienazione in cui va scemando l’identità che si costruisce nella relazione con l’alterità, infine la distorsione in cui si altera la percezione di sé stessi. Tutto ciò porta inevitabilmente a disturbi sociali, gli hikikimori sono un esempio. La dispercezione è una sorta di dismorfismo corporeo, in cui aumenta l’attenzione nei confronti del cibo, aumenta il disturbo della condotta, aumenta l’agitazione psicomotoria, la psicosi, lo spettro autistico, le manie ossessive. Oltre all’assunzione di droghe, non va sottovalutato l’abuso di bevande alcoliche. Se un tempo che sembra remoto, gli stupefacenti costituivano un espediente evasivo, oggi la droga riporta il soggetto verso sé stesso, nel proprio intimo, per esplorare le capacità sensoriali dell’organismo, per ampliare l’universo interiore. Qual è il ruolo del neuropsichiatra? Il medico ha l’arduo onere di ripristinare nel malato il contatto con la realtà e di convertire il baricentro verso l’esterno. Il centro ASL di Terni, dal 2019, sta lavorando sul PROGETTO GIOVANI 2.0. I ragazzi di età compresa tra 14/25 anni che manifestano disagio declinato in diverse forme quali atteggiamenti oppositivi, comportamenti aggressivi e devianti, fobia sociale, problemi relazionali con i coetanei e con la famiglia, difficoltà scolastica, vengono accolti al Servizio. Occorre intervenire prima che si strutturino le dipendenze con disturbi manifesti, sia a livello fisico, sia a livello comportamentale. Il recupero della Persona è affidato ad una équipe multidisciplinare di specialisti: lo psicologo, due educatori, un medico referente, i quali seguono un modello operativo bio-psico-sociale. Dopo la valutazione diagnostica, segue il trattamento costantemente monitorato. È un servizio gratuito, in cui c’è un accesso diretto, senza passare dal medico di base per l’impegnativa. I minori devono essere accompagnati dai genitori. La dottoressa Morbiducci è il medico referente, che ha contatti anche con lo psicologo scolastico. Possono rivolgersi al Servizio gli adolescenti che abusano di alcol e di droghe, vittime di bullismo, autolesionisti. Chiedere aiuto non è una vergogna, bensì un atto di coraggio per fare il primo passo importante, per ri-cominciare di nuovo e tornare ad essere migliori di prima!

Samuela Dolci