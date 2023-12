LE FESTE DI NATALE ALLA CASCATA DELLE MARMORE

Serate magiche alla Cascata per le festività 2024: percorsi di visita, tra luci, personaggi del mondo incantato della Cascata ed emozionanti attività per sognatori di tutte le età.

Si darà il via alle iniziative per il ponte dell’Immacolata, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre. Si ripeteranno poi sabato 16 domenica 17, e infine tutti i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio. In questi giorni, oltre alla visita diurna, tra le 16.30 e le 19.30 il pubblico avrà modo di entrare al parco in notturna e seguire un magico percorso di visita.

Si inizierà da Piazzale Byron dove si potrà ammirare la cascata illuminata al crepuscolo e di notte: ci saranno infatti rilasci straordinari tra le 15:00 e le 18:00, con portata regolata per non creare un’eccessiva nebulizzazione date le temperature invernali.

Si proseguirà verso il ponte di ferro attraversando il Fiume Nera e appena giunti a Piazzale della Ninfa si verrà accolti da un gioco di luci e dagli “Alberi parlanti”, che introdurranno il pubblico al mondo magico della Cascata. Si scenderà quindi sul sentiero 3 dove ci si potrà addentrare nella città segreta degli Gnefri, i singolari folletti che abitano il bosco del parco.

Si percorrerà quindi il sentiero tra le minuscole casette e si salirà poi verso la serra del Centro di Educazione Ambientale.

La serra, riscaldata, ospita numerose piante e vi sono esposti terrari e biosfere. Qui sarà

possibile vivere l’esperienza del “Suono nascosto della Natura”: un dispositivo è in grado di convertire in musica le variazioni di impedenza elettrica delle piante e un esperto naturalista della cascata accompagnerà il pubblico in questa emozionante attività.

La visita è arricchita da un video in cui verranno fatte conoscere ai visitatori le incredibili, e spesso sconosciute, intelligenze e capacità delle piante.

Al bookshop del Centro di Educazione Ambientale si potrà curiosare tra i gadget ufficiali della Cascata delle Marmore, per trovare idee regalo sostenibili, realizzate con materiali naturali o riciclati: oggetti natalizi, tazze con piantine grasse, piccoli terrari in bolle di vetro, oggetti con pietre dure, libri e soprattutto gli esclusivi calendari 2024!

Sul terrazzo adiacente continuerà il viaggio tra le minuscole abitazioni dei folletti, che qui si potranno ammirare da vicino in una esposizione, curiosando anche nei piccoli locali abitati da questi piccoli esseri.

Terni è la città degli innamorati e non poteva mancare un romantico “photopoint” dove si

potrà scattare una foto ricordo.

A pochi metri, presso la Casina nel Parco, ci sarà modo di rifocillarsi con bevande calde

o aperitivi. All’esterno verrà allestito un ricco bancone di prodotti tipici per gli amanti del

più tradizionale shopping delle feste.

Da non perdere una esclusiva visita guidata in notturna: muniti di torce fornite dallo staff

e accompagnati da una guida del parco, si potrà ammirare la cascata illuminata sui sentieri fino al tunnel e balcone degli innamorati. La visita è prenotabile in biglietteria, presso il Centro di Educazione Ambientale o online.

Per chi vorrà il parco sarà visitabile autonomamente, sempre in notturna, anche sul sentiero 4, da dove si gode della vista di tutti i salti della Cascata e dalla Specola, al

Belvedere superiore.

Tutte le informazioni sugli eventi e su prenotazioni, acquisti online e tariffe sul sito ufficiale www.cascatadellemarmore.info oppure inviando una mail a info@cascatadellemarmore.info