Le cindurinàre èrono l’operaje de Cindurìni… da mo’ ch’ha jusu! Era lu 1886 quanno ‘stu jutifìciu ha ‘nizziàtu a rriggìme a ffa’ le pèzze de juta e le bballe pe’ mméttece lu grantùrcu, le patate, lu tritèllu o qquillu che je pare. A lu primu bbombardaméntu l’hanno scaricatu… e lu ’45 è statu ‘rcustruìtu.

‘N bo’ de jàcchiere de chi cce laoràa…

…no’ mme ‘bbasta a mme la paga… ma non pòzzo lamentàmme co’ ‘st’idèa ‘nche se vvaga… so’ ccapàci a llicenziàmme

…lu principale ha dittu che mme tòje… se io no’ l’accontentu ‘n quelle vòje io quillu no’ lu vòjo ‘ccontenta’… pe’ qquistu ch’issu mo’ me sta a bbracca’

…varda ‘n bo’ che pporveràcciu… non ze pòle laora’ se mme fermo è ‘n momentàcciu… lu padrone sta’ agguarda’

…non c’è ttémpu de pulisse… mancu ppo’ noi ce struciàmo pintu pintu p’arvestisse… che dde corsa ppo’ scappàmo

…se ss’artàrda ‘nche ‘n tantìnu… qqui te leòno li sòrdi bbasta sulu ’n mminutìnu… che dde quilli te ne scordi

…l’andru ggiornu m’è ssuccéssu… d’arria’ ‘n puchittu prima lu padrone a mme lu stessu… m’ha murtàtu senza stima e mm’ha dittu c’éa raggione… perché io ‘rriànno prima nn’èo fattu ‘n cuncrusione… lu riposu la madìna

…io quanno a vvòrde ciò le cose mia… e vvado llà lu cèssu come ttanti me tòcca sopporta’ quell’angarìa… de quillu che mme sta llì ppe’ ddavanti

…nojàndre sémo pròpiu declassate… sapìssi se cche nnòmina portàmo e qquanno ppo’ scappàmo scelleràte… ce dicono de juta che ppuzzàmo.

Dòppo ‘na “bballa” de ‘nfurtùni… le cindurinàre se so’ svejate…

“Riducémo lu laoru… se scoppiamo è ccorba loro”

“Noi volémo più ssalariu… pe’ ‘n mmagna’ ‘n bo’ più vvariu”

“Quarche ppostu pe’ mmagna’… do’ ‘n se pòle ‘mporvera’”

“Noi volémo sicurezza… la salute è ‘n’incertezza”

…dòppo ‘stu fattu, co’ ttutte ‘lle bballe de juta che c’éa, Cindurini s’è ‘nventatu andri tipi de “bballe”, andrettàntu “porverose”, pe’ ppote’ llicenzia’ ‘lle purittàcce. Lu ’72, lu jutificiu, co’ ‘na bbattuta d’occhiu vène jusu!

Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link: https://youtu.be/MMh1NK4CqwM

Paolo Casali