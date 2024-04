L’allergia stagionale, spesso chiamata rinite allergica o febbre da fieno, è un’allergia che si verifica in un determinato periodo dell’anno.

Le allergie stagionali sono spesso causate da tre tipi di polline: graminacee ,alberi ed erbe infestanti.

La rinite è generalmente suddivisa in due gruppi:allergica e non allergica.

La differenza tra rinite allergica e non allergica è fondamentale:la metà dei pazienti cui sono stati prescritti antistaminici per la rinite allergica presentano sintomi che non sono dovuti ad allergia.

E’ importante utilizzare i teste di sensibilizzazione agli allergeni per identificare la causa delle allergie stagionali e fare una netta distinzione tra rinite allergiche e non allergiche.

I risultati dei test, insieme a un esame obiettivo e all’anamnesi medica possono garantire ai pazienti un trattamento appropriato più tempestivo nonché contribuire a ridurre l’uso di antistaminici. La gestione delle riniti allergica si suddivide in tre categorie di trattamento principali: riduzione dell’esposizione agli allergeni e misure di controllo dell’ambiente gestione farmacologica e immunoterapia.

Nel caso in cui la rinite allergica non sia gestita a dovere può portare a: aumento del rischio di sviluppare l’asma, minore controllo dell’asma nelle persone asmatiche, riduzione del

benessere fisico, mentale ed emotivo, riduzione della qualità del sonno, affaticamento costante, irritabilità e problemi sociali nei bambini.

