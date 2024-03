L’ASMA BRONCHIALE

L’asma rappresenta una condizione cronica del sistema respiratorio, caratterizzata da un’infiammazione persistente e dalla restrizione delle vie aeree, che si manifesta con sintomi quali difficoltà respiratoria, respiro sibilante, tosse e una sensazione di oppressione al petto. Sebbene possa essere identificata in individui di tutte le fasce d’età, è più frequentemente riscontrata nei bambini.

Le cause esatte dell’asma non sono ancora del tutto comprese, tuttavia, si ritiene che sia influenzata da una combinazione di fattori genetici e ambientali. Tra i possibili scatenanti dell’asma vi sono gli allergeni ambientali, come il polline, la polvere, e il pelo degli animali, oltre agli irritanti chimici, quali il fumo di sigaretta, i prodotti per la pulizia domestica e l’inquinamento atmosferico.

La diagnosi dell’asma si basa sull’anamnesi medica del paziente, sull’esame obiettivo e su specifici test di funzionalità respiratoria. Tra questi ultimi, la spirometria è uno strumento diagnostico di primaria importanza, in grado di misurare la capacità polmonare e la quantità di ossigeno nel sangue. Il trattamento dell’asma mira a controllare i sintomi e a prevenire le crisi asmatiche. Questo può essere ottenuto attraverso l’uso di broncodilatatori, che dilatano le vie aeree e migliorano la respirazione, e corticosteroidi inalatori, che riducono l’infiammazione e la reattività delle vie respiratorie. Inoltre, è consigliabile evitare i fattori scatenanti noti e adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata e regolare attività fisica. È importante sottolineare che l’asma pediatrico presenta alcune peculiarità rispetto a quello dell’adulto, come una maggiore tendenza alla remissione spontanea con l’avanzare dell’età e una gestione più complessa nei bambini più piccoli, che richiede il coinvolgimento attivo dei genitori o tutori nel trattamento della malattia. Inoltre, l’asma pediatrico è spesso associato ad altre patologie allergiche, come la dermatite atopica e la rinite allergica.

