Da Donna a Donna

Grazie alla diagnosi precoce il 98% del tumore al Seno è curabile.

La visita Senologica è uno degli strumenti per la diagnosi precoce, consiste in un esame approfondito del seno da parte di un senologo.

L’esame è indicato una volta all’anno, anche in assenza di sintomatologia di allarme.

Va effettuata nei casi di sintomatologia sospetta, come:

presenza di nodularità individuate con l’autopalpazione;

arrossamenti o stati infiammatori della mammella;

secrezioni spontanee da un seno, specie se con presenza di sangue;

ispessimenti della pelle del seno;

cambiamenti dell’aspetto o retrazioni del capezzolo e della mammella.

La visita senologica va integrata con indagini diagnostiche che vengono pianificate dallo specialista.

In corso di visita Senologica lo specialista potrà “insegnarti” l’autoesame e l’autopalpazione, aiutandoti a superare quella paura che può spingere a trascurarla.

Per l’Autoesame e Autopalpazione,scansiona il QR code segui le indicazioni del video

Dott.ssa Marina Vinciguerra

Senologia – Chirurgia Oncoplastica della Mammella – Ecografia Senologica

Per informazioni ed appuntamenti

Viale Cesare Battisti 45 – Scala A – Terni | +39 338 4083298 | +39 328 5478756

marina.vinciguerratr@gmail.com | www.senologiachirurgica.it



App per appuntamento